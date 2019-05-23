Oylar çalındı mı? Binali Yıldırım cevap verdi

Habertürk'te yayımlanan 'Türkiye'nin Nabzı' programında, gazeteci Didem Arslan'ın sorularını cevaplayan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İBB Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin gerekçeli kararıyla ilgili, "Gerekçeli kararda, 'Oylar çalındı' diye bir tarafın söylemini yazacak halleri yok ama biz bunu halk diliyle söylüyoruz. Neden söylüyoruz? Bu oylar çalınmasaydı, 29 bin 400 olarak açıklanan fark 13 bin 700 seviyesine nasıl düştü? Ona bakmamız lazım. Durup dururken mi?" dedi.