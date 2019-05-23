SON DAKİKA
TBMM'ye sunulan yeni askerlik sisteminin tüm ayrıntıları belli oldu Kimler bedelli askerlik yapabilir kimler yapamaz? Haberin devamı.
DÜNYA

Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi İngiltere'de açıldı

Reuters, Türkiye'nin katkılarıyla İngiltere'nin Cambridge kentinde açılan ve Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi olma özelliğine sahip Cambridge Merkez Camisi'nin iklim değişikliği ile mücadelede öncü olma amacını haberleştirdi.

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından finanse edilen, İngiltere'nin üniversite kenti olan Cambridge'de kurulan Cambridge Merkez Camisi, bu ayın başında açılarak Ramazan ayında hizmet vermeye başladı. Reuters'ın haberine göre 30 milyon dolara yapılan ve güneş panelleriyle kaplı cami, bin kişilik bir kapasiteye sahip. Wild World ile Father and Son şarkılarıyla tanınan, Müslüman olmadan önceki adı Cat Stevens olan şarkıcı Yusuf İslam, caminin hamilerinden.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Abdullah Avcı bombası! Emre ve Visca'yla Fener'e geliyor
Abdullah Avcı bombası! Emre ve Visca'yla Fener'e geliyor
Kimler bedelliden faydalanamayacak? Yeni askerlik sisteminin detayları
Kimler bedelliden faydalanamayacak? Yeni askerlik sisteminin detayları
Erkan Baş'tan Buket Aydın iddiası: Geri döndü 60 güvenlikçi işten atıldı
Erkan Baş'tan Buket Aydın iddiası: Geri döndü 60 güvenlikçi işten atıldı
Barcelona'dan Ali Koç'a müjde: Size verebiliriz
Barcelona'dan Ali Koç'a müjde: Size verebiliriz
Ekrem İmamoğlu'yla ilgili gündemi sarsacak iddia! Tuzak kuruldu
Ekrem İmamoğlu'yla ilgili gündemi sarsacak iddia! Tuzak kuruldu
Altın yükselişe geçti! İşte son durum
Altın yükselişe geçti! İşte son durum
ÖNCEKİ VİDEOLAR
23 Mayıs Türkiye Gündemi
23 Mayıs Türkiye Gündemi
Torbacılık yapan karı koca tutuklandı
Torbacılık yapan karı koca tutuklandı
YKS sınav yerleri açıklandı mı 2019 YKS ne zaman geri sayım
YKS sınav yerleri açıklandı mı 2019 YKS ne zaman geri sayım
İçine düşen çakmak çorba kazanını bomba gibi patlattı
İçine düşen çakmak çorba kazanını bomba gibi patlattı
Ünlü iş insanı öyle bir görüntü paylaştı ki!
Ünlü iş insanı öyle bir görüntü paylaştı ki!
2022 maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi?
2022 maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi?
Elektrikçi çocuğu kurtarmak için canını hiçe saydı
Elektrikçi çocuğu kurtarmak için canını hiçe saydı
Arefe günü ne zaman 2019 arefe günü tam gün mü tatil?
Arefe günü ne zaman 2019 arefe günü tam gün mü tatil?