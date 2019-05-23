Ünlü iş insanı öyle bir görüntü paylaştı ki!

German Sterligov, altı yanan, içi su dolu dev bir tencerenin içine girdi. Tencerenin içindeki sıcak su ile yıkandığı görülen German Sterligov, bu yöntemin çeşitli hastalıkları ve sağlık sorunlarını tedavi etmede oldukça etkili olduğunu savundu.

Tencerenin içinde oldukça keyif aldığı görülen iş insanı, ilginç uygulama için 'otur ve keyfine bak' sözlerini söyledi.

Tuhaf tedavi yöntemini herkese öneren German Sterligov, tenceredeki suyun içine şifalı otlar ve çok miktarda tuz attığını belirtti.

İçine girdiği tencerenin gerçek bakırdan yapıldığını söyleyen German Sterligov, tencerenin 200 yıllık olduğunu ve modern örnekleri gibi zararlı kimyasallardan üretilmediğini vurguladı. German Sterligov ayrıca tencerenin ağır yükleri taşıyacak kadar dayanıklı olduğunu ve 500 litre kadar su alabildiğini ifade etti.