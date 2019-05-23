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23 Mayıs Türkiye Gündemi

23 Mayıs 2019 son 24 saat haber bülteni...

Erdoğan: Meseleyi ideolojik zemine çekmek yarar sağlamaz

Erdoğan, 'Büyük hamleler için elverişli zemine sahibiz. Özellikle (eğitim) müfredata dair kapsamlı ve iyi hazırlanmış projeleri devreye alabiliriz.' ifadesini kullandı.

YSK'nın gerekçeli kararı açıklandı İstanbul seçimleri neden iptal edildi

YSK İstanbul'da seçimin yenilenmesi kararının gerekçesi açıklandı. Gerekçede sayım döküm cetvellerindeki iddialara da yer verilirken 754 sandık başkanının kamu görevlisi olmadığı, KHK'lı 6 kişinin de sandık kurulu başkanı olarak atandığı bildirildi.

İmamoğlu'ndan gerekçeli karar sonrası ilk açıklama

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, YSK'nin gerekçeli kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Dağ fare doğurdu bir kere 250 sayfa bana göre hiçbir şey ifade etmiyor." dedi.

Oylar çalındı mı? Binali Yıldırım cevap verdi

Binali Yıldırım "Gerekçeli kararda 'oylar çalındı' diye bir tarafın söylemini yazacak halleri yok ama biz bunu halk diliyle söylüyoruz." dedi.

ABD’nin S-400 konusunda Türkiye’ye süre verdiği iddiasına yalanlama

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, ABD’nin S-400 sistemlerinin alımı ile ilgili Türkiye’ye haziranın başına kadar süre tanıdığı iddialarına ilişkin, “Bize resmi olarak böyle bir şeyin intikal etmesi söz konusu değil.” dedi.

Trump o suçlamayı duyunca çılgına döndü

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine "Rusya soruşturmasının üstünü örtüyor." suçlamasını yönelten Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi'ye sert tepki gösterdi.

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