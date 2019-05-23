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DÜNYA

Kedilerin çiftçi merakı kamerada

Japonya’da ‘Kedi Kafe’ ismindeki bir işletmede, bir düzineden fazla kedinin cam kenarına çıkarak pirinç tarlasını süren çiftçiyi izledikleri görüntüler sosyal medyada büyük beğeni aldı.

Japonya’da ‘Kedi Kafe’ ismindeki bir işletmede, bir düzineden fazla kedinin cam kenarına çıkarak pirinç tarlasını süren çiftçiyi izledikleri görüntüler sosyal medyada büyük beğeni aldı.

Japonya’nın Akita bölgesinde yer alan Yurihonjō şehrinde bulunan ‘Kedi Kafe’ isimli bir işletmede, bir düzineden fazla kedinin, işletmenin cam kenarına çıkarak işletmenin önünde pirinç tarlasını süren çiftçiyi izledikleri görüntüler sosyal medyada beğeni topladı.  Görüntülerde, kedilerin cam kenarına çıkarak çalışan çiftçiyi büyük bir merakla izledikleri görüldü.

Yerel medya, işletme sahibinin her yıl tarlalarını sürdüğü sırada kedilerin bunu merakla izlediğini; bunun her yıl yaptıkları bir ‘aktivite’ haline geldiğini söylediğini duyurdu.

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