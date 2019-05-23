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Ece Erken'den Madonna gafı! Herkesin diline düştü

Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Ece Erken, yaptığı gafla sosyal medyanın diline düştü. Erken, Eurovision'a katılan Maddona'yı yarışmacı sanarak, birinci olamamasına şaşırdığı söyledi.

Geçtiğimiz günlerde İsrail'de düzenlenen Eurovision 2019 yarışması hakkında konuşan Ece Erken, Madonna'nın yarışmaya katıldığını zannederek birinci olamaması karşısında şaşırdığını dile getirdi.

BÜYÜK GAF YAPTI

Ece Erken, programda "Madonna'ya tehdit ve boykot geldi, ona rağmen gitti. Maddonna'nın birinci olamaması çok acayip değil mi? Madonna'sın sen ne yapsan olur" yorumuyla büyük bir gafa imza attı. Ekip arkadaşı Bircan Bali'nin de Erken'e destek vermesi, izleyenleri şaşırttı.

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Sosyal medyanın diline düşen Ece Erken ve Bircan Bali, yaptıkları haberleri önceden araştırmadığı gerekçesiyle çoğu takipçi tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

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