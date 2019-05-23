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Domates eker gibi Hint keneviri ekmiş

Mersin polisi, bir seraya düzenlediği operasyonda 480 kök Hint keneviri ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akdeniz ilçesi Anadolu Mahallesi'nde bir şahsın serada Hint keneviri ekimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine araştırma yapan ekipler, şahsın Hint kenevirini yetiştirip, esrar haline getirerek satacağını tespit etti. Çalışmaların ardından seraya operasyon düzenleyen ekipler, 480 kök Hint keneviri ele geçirildi. Sökülen Hint kenevirleri görevliler nezaretinde yakılarak, imha edildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 kişi, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. 

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