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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki rahatsız olanlar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki rahatsız olanlar var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, istihdam konusuna değinerek, "Birilerine gel bakalım sen devasa fabrikatörsün yanına 50 işçi daha alıver. 5 bin 10 bin çalıştırmak nedir onun yanında 50 tane daha fazla eleman al dediğimizde rahatsız olanlar var.' dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen 12. Çalışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Dünya böyle bir çarpıklığı uzun süre taşıyamaz

"Adaletsizlik her alanda olduğu gibi çalışma hayatında da en büyük sorundur. Biz dünya beşten büyük derken güvenlik kaygısının yanı sıra adaletsizliğe de dikkat çekiyoruz. Bir yanda tüketimin akılalmaz boyutlara ulaştığı Amerika ve Avrupa. Diğer yanda çocukların açlıktan öldüğü Asya ve Afrika. Dünya böyle bir çarpıklığı uzun süre taşıyamaz. İstihdam burada ilk başlanması gereken noktadır. 

İnsan gücünün yerini makine ve yazılımın aldığı bir dönemde istihdam konusunu yeniden tasarlamak gerekiyor. Birilerine gel bakalım sen devasa fabrikatörsün yanına 50 işçi daha alıver. 5 bin 10 bin çalıştırmak nedir onun yanında 50 tane daha fazla eleman al dediğimizde rahatsız olanlar var.

Dimdik ayakta kaldık

Milli teknoloji hamlesiyle ülkemizde savunma sanayiinden yazılıma kadar her alanda çağ atlatıyoruz. Küresel ekonomilerde en sert fırtınalar estiği dönemde dimdik ayakta kaldık.

Hedefe doğru yürümeye devam ediyoruz

Türkiye son 17 yılda istihdamda yaklaşık 9 milyonluk bir artış sağladı. İşverenlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz. Çalışanlarımızın yanında yer almaya devam edeceğiz.  Bugün de maruz kaldığımız tüm ekonomik saldırılara rağmen hedeflerimize doğru yürümeye devam ediyoruz.

Aramızdaki farklılıkları asla husumete dönüştürmemeliyiz

Her kim ülkesinin aleyhine sonuçlar doğuracak işlere kalkışırsa 82 milyona zarar vermiştir. Aramızdaki farklılıkları asla husumete dönüştürmemeliyiz. Rekabet daha iyiye ulaşmak için yapılırsa iyidir.

Dünyanın en büyük 10 devletinden biri hedefi

Üretim, büyüme ve istihdam odaklı bir ekonomi programıyla ülkemizi dünyanın en büyük 10 devletinden biri haline getirmekte kararlıyız. Bunu, çalışma hayatımızın tüm taraflarıyla birlikte başaracağız."

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