Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun oyları birbirine yakın çıkarsa ne olacak?

Herkesin merak ettiği soru 23 Haziran seçimlerinde İmamoğlu ve Yıldırım'ın oyları birbirine yakın çıkarsa ne olacak sorusu...CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, katıldığı canlı yayın programında bu soruya yanıt verdi.

Özel, 23 Haziran seçimlerinde de AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu’nun oylarının birbirine yakın çıkmaması için ‘yapılması gereken üç şey’i açıkladı.

Halk Tv canlı yayınında, “Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun oyları yine yakın çıkarsa ne olacak?” sorusuna yanıt veren Özel, “Bir tane oyun çaldırılmayacağını ve her sandıkta bir avukatın bulunacağını” belirtti.

Biz yine elimizden geleni yaparız

Özgür Özel, “Seçmenimiz şunu söylüyor ‘ya oylar yine yakın çıkarsa’ Vallahi biz yine elimizden geleni yaparız ama yakın çıkmaması sizin elinizde” dedi. Özel daha sonra oyların birbirine yakın çıkmaması için ‘3 temel faktör’ü şöyle açıkladı:

Oyların birbirine yakın çıkmaması için...

1 – Geçen sene oy kulananlar gidip yine oylarını verecek. Tatilim vardı, seyahatim vardı, yolcum vardı, hastam vardı demeden oy kullanılacak.

2 – 31 Mart’ta oy kullanmamış seçmen varsa onlarla konuşulup ikna edilecek.

3 – Binali Yıldırım’a oy verenler ikna edilecek.