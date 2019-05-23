Saadet Partisi İstanbul Adayı Gökçınar'dan bomba İmamoğlu açıklaması!

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu hakkında değerlendirme yapan Saadet Partisi İstanbul adayı Necdet Gökçınar, YSK kararıyla ilgili "Kim olursa olsun burada yapılan bir haksızlıktır" diye konuştu.

23 Haziran İstanbul seçimlerine hazırlanan Saadet Partisi adayı Gökçınar, gazeteci Çağlar Cilara'nın Youtube'daki özel kanalına gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Yerinde duran bir parti gösteremezsiniz"

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar, neden 23 Haziran seçimlerine girdikleri sorusuna "Türk siyasetinde davasına bu kadar sadık, yerinde duran bir parti gösteremezsiniz" diye cevap verdi.

"Hepsi bir takım reformasyonlara uğradı"

Gökçıbar, 'Saadet Partisi seçime neden giriyor?' sorusuna ise şöyle cevap verdi:

Türk siyasetinde davasına bu kadar sadık, yerinde duran bir parti gösteremezsiniz. Hepsi bir takım reformasyonlara uğradı. Bir siyasi partinin bir davası varsa eğer, seçmenine söyleyeceği bir hayat görüşü, bir söz varsa bu partinin ben filan partinin yerine seçime girmiyorum demesi, esasında senin hiçbir şeyin yokmuş anlamına gelir.