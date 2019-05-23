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Akıllı geri dönüşüm vatandaştan yoğun ilgi gördü

Akıllı geri dönüşüm vatandaştan yoğun ilgi gördü

İstanbullular, belediyenin devlet hastaneleri, metro istasyonları ve okullara yerleştirdiği "akıllı geri dönüşüm konteynerlerine" 2 milyon 180 bin 835 atık atarak 95 bin 682 TL kazandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, belediye iştiraki İSBAK tarafından geliştirilen akıllı geri dönüşüm konteynerleri 2018'de hayata geçti.

Pilot olarak 3 konteyner ile başlayan uygulamanın kapsamı zamanla genişletildi. 95 ilkokul, 3 metro istasyonu ve 2 hastanelerde olmak üzere toplam 100 noktaya akıllı konteyner yerleştirildi. Akıllı konteynerlerin ağırlıklı olarak ilkokullara yerleştirilmesiyle, çocukların küçük yaşta çevre bilinci kazanmaları, çevrelerine de bu bilinci aşılamaları hedeflendi. 

Konteynerlerle, 18 Eylül 2018-23 Mayıs 2019 tarihleri arasında 1 milyon 897 bin 487 pet, 283 bin 348 alüminyum olmak üzere toplam 2 milyon 180 bin 835 atık toplandı. 

Bunun karşılığında vatandaşların İstanbulkartlarına toplam 95 bin 682 lira yüklendi. Atıkların geri kazanımıyla yaklaşık 250 bin kilogram karbon salımı önlendi.

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