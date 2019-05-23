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Toshiba Huawei’ye yarı iletken sevkiyatlarını durdurdu

Toshiba Huawei’ye yarı iletken sevkiyatlarını durdurdu

Japonya merkezli Toshiba Cosporation, Huawei’ye yapılan yarı iletken sevkiyatlarını durdurduğunu açıkladı.

Kyodo News’da yer alan habere göre Toshiba, ABD’nin Huawei yasağına paralel olarak, Çin’e yapılan sevkiyatlarda aralarında ABD yapımı parçalar olup olmadığını kontrol etmek için söz konusu sevkiyatları durdurdu.

Toshiba açıklamasından saatler önce yine Japonya merkezli Panasonic, ABD’nin Huawei yasağı sonrası şirketle yapılan bütün işlemleri durdurduğunu açıklamıştı.

Gelişmelerin yanında Birleşik Krallık merkezli Vodafone da, şirketin geleceğe yönelik sahip olduğu belirsizlikler sebebiyle Huawei’den 5G teknolojili akıllı telefon alımlarını durdurduğunu açıkladı. Birleşik Krallık’ta Vodafone’a ek olarak yarı iletken parça üreticisi Arm Holdings, SoftBank’ın yeni Huawei telefonları satışlarını süresiz olarak durdurma kararının ardından Huawei’yle yapılan bütün operasyonlarını askıya aldığını duyurdu.

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