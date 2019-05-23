55 marketi olan iş adamı iflas etti

Bir dönem İSMAR Marketler zincirinin de sahibi olan Akyürek Holding'e ait BTS Birlik Toptan Satış Mağazaları AŞ için iflas kararı verildi. Şirketin tasfiye işlemlerine başlandı.

Bir dönem ünlü marka İSMAR Marketler zincirini de işleten faaliyetlerine yarım asır önce başlayan Akyürek Holding’in grup şirketleri arasında yer alan BTS Birlik Toptan Satış Mağazaları A.Ş için mahkeme iflas kararı verdi. BTS Birlik, Extra Depo isimli gıda toptancısı olarak faaliyetlerini sürdürüyordu. Şirket bakkal, market ve büfe işletmelerinin temizlik ürünleri ve malzeme ihtiyaçlarını karşılıyor.

Bakırköy 2 .Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2017/959 esas sayılı dosyasında şirketin tasfiye işlemlerine başlanıldığı belirtildi. İstanbul Ticaret Odası’nın kayıtlarına göre ise BTS Birlik Toptan Satış Mağazaları A.Ş 1993 yılında kurulmuş ve şirketin şu andaki sermayesi 4.5 milyon TL olarak gözüküyor.

Şirket farklı farklı alanlarda failyet gösteriyor

1964'de bir bakkal dükkanı ile yola çıkan Akyürek Kardeşler şimdilerde farklı farklı sektörlerde faaliyet yürütüyor. Bir dönem Akyürek grubunda 2 bin 500 kişiyi aşkın vatandaş çalışıyordu. Sulu tarım yapan, paket bakliyat üretimi yapan grubun, gübre satışı ve akaryakıt bayileri bulunuyordu. Grubun amiral gemisini ise gıda ve dağıtım işleri oluşturuyordu.

Borsa İstanbul'da ilk 500 şirketten biriydi

Borsa İstanbul'da işlem gören ilk 500 şirketten biri olan Akyürek Pazarlama perakende ve tarım sektörlerinde ilerliyordu.

Firma birçok markanın satış, dağıtım ve pazarlamasını üstlenmişti

1998 yılında hızlı tüketim ürünleri alanın hızla yayılarak ilerleyen Akyürek Holding Unilever, Algida, Dardanel, Dr.Oetker, Marmarabirlik markalarının satış, dağıtım ve pazarlamasını üstlenmişti.

İlk yerel sermayeli market

2003 yılında ise farklı iş kollarına imza atan firma Türkiye'nin ilk yerel sermayeli organize perakende mağazaları İsmar Marketler A.Ş.'ni satın almıştı.

Akyürek Holding Yönetim Kurulu Üyesi Aslan Akyürek sorulara yanıt vermedi.

56 ortağı bulunuyordu

İSMAR'ın 56 ortağı bulunuyordu. Türkiye genelinde ise İSMAR adı ile onlarca mağaza açılmıştı. İSMAR'ın kuruluş amacı, ‘satın almada güç birliği' olarak açıklanıyor. 2000'li yıllara kadar büyümesini sürdüren İSMAR'da ortaklar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle İSMAR'ın kurucu ortaklarından Akyürek Kardeşler 2003 yılına gelindiğinde İSMAR'daki diğer ortakların paylarını satın alarak tek sahip olmuşlardı.

Uzun yıllar alan bu süreç 2011'e gelindiğinde tamamlanmış ve Akyürek Kardeşler, topyekun bir değişikliğe gitmişti. Logo ve mağazaların konsepti ile başlayan süreç İSMAR'ı yepyeni bir kimliğe taşımıştı.

Kaynak: Sözcü