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Japonya İmparatoru'ndan Çavuşoğlu'na Yükselen Güneş Nişanı Yüce Kordonu!

Japonya İmparatoru'ndan Çavuşoğlu'na Yükselen Güneş Nişanı Yüce Kordonu!

Japonya İmparatoru Naruhito tarafından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na "Yükselen Güneş Nişanı Yüce Kordonu"na layık görüldü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Japonya İmparatoru Naruhito tarafından Türkiye ve Japonya arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve dostluğun geliştirilmesi yönünde sergilediği çabalardan ötürü "Yükselen Güneş Nişanı Yüce Kordonu"na layık görüldü.

Bakan Çavuşoğlu'na törenle tevcih edilecek

Kaynaklar, Japonya'nın en yüksek devlet nişanı olan "Yükselen Güneş Nişanı Yüce Kordonu"nun gelecek günlerde Bakan Çavuşoğlu'na törenle tevcih edileceğini bildirdi.

Japon kültürüne yakın ilgi duyuyor, Japonca konuşuyor

Türkiye-Japonya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı yaptığı dönemde ve bakanlık görevinde Japonya siyasi çevreleriyle yakın ilişkiler kuran Bakan Çavuşoğlu, Japon kültürüne duyduğu yakın ilginin yanı sıra Japonca da konuşuyor.

Daha önce nişan verilen isimler

"Yükselen Güneş Nişanı Yüce Kordonu" daha önce 1958'de merhum Başbakan Adnan Menderes, merhum Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve BM Kalkınma Programı Başkanlığı görevini tamamlamasını takiben 2009 yılında Kemal Derviş'e de verilmişti.

Eski ABD Başkan Yardımcısı Richard B. Cheney (2018),eski ABD Dışişleri Bakanı Madeleine K. Albright (2018) ve eski ABD Senatörü John McCain (2018),eski Portekiz Başbakanı António Guterres (2002),Malezya Başbakanı Mahathir Mohamad (1991),Singapur'un kurucu Başbakanı Lee Kuan Yew (1967) de bu nişanın verildiği isimler arasında yer alıyor.

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