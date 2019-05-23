Cumhurbaşkanlığı'ndan çok kritik yeni askerlik sistemi açıklaması!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Twitter hesabından paylaştığı mesajda yeni askerlik sistemiyle ilgili kritik bilgiler paylaştı.
Prof. Dr. Fahrettin Altun, mesajında "Askerlik sürelerinde eşitlik sağlanacak, eğitimli insan kaynağı etkin ve verimli kullanacak." diye yazdı.
"TSK profesyonelleşecek"
"Zorunlu askerlikte başarılı olanlar TSK'da istihdam edilebilecek. Bedelli askerlik kalıcı hale gelecek" ifadelerine yer veren Altun, "En önemlisi TSK profesyonelleşecek..." açıklaması yaptı.
Videolu açıklama
Prof. Dr. Fahrettin Altun'un sosyal medya hesabından video ekleyerek paylaştığı açıklama şöyle:
Yeni askerlik sistemiyle;— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 23 Mayıs 2019
▪Askerlik sürelerinde eşitlik sağlanacak
▪Eğitimli insan kaynağı etkin ve verimli kullanılacak
▪Zorunlu askerlikte başarılı olanlar TSK’da istihdam edilebilecek
▪Bedelli askerlik kalıcı hale gelecek
▪En önemlisi TSK profesyonelleşecek
🇹🇷🇹🇷🇹🇷 pic.twitter.com/GDJMmBatPp