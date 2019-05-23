Bodrum Belediyesi tabelasına T.C. ibaresi yeniden eklendi
MUĞLA'nın Bodrum ilçesi belediye binasının girişine, Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması olan ''T.C.'' ibaresi yeniden eklendi.
Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras'ın, Bodrum Belediyesi hizmet binasının girişine ''T.C.'' ibaresi konulması talimatı üzerine belediye görevlileri harekete geçti.
"Bu belediye halkın"
Gerekli ölçümleri yapılarak, hazırlanan ''T.C.'' tabelası, bugün yerleştirildi. Böylece belediyenin girişindeki tabela, ''T.C. Bodrum Belediyesi'' olarak değiştirildi.
Başkan Aras, "Bu belediye halkın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin belediyesidir" dedi.
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