HABER /  GÜNCEL
ADV Kudüs'e dokun berekete ortak ol

Gaziantep’te dikkat çeken yasak

Gaziantep’te dikkat çeken yasak

Gaziantep Valiliği’nce kent genelinde 15 gün süreyle her türlü gösteri, eylem ve toplantının yasaklandığı duyuruldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yasağın genel asayiş ve kamu düzeninin korunması amacıyla alındığına dikkat çekilerek şunlar dendi: “Genel asayiş ve kamu düzenin korunması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/c maddesi gereğince 23 Mayıs 2019-06 Haziran 2019 tarihleri arasında açık alanlarda yapılacak ‘Açık yer toplantısı, basın açıklaması, stant kurma, imza kampanyası, bildiri dağıtma, pankart asma, çadır kurma, oturma eylemi, ayırt edici önlük ve yelek giyme vb.’etkinlikler İl genelinde valiliğimizce yasaklanmıştır.”

Van'da da yasaklanmıştı

Beş gün önce de Van’da gösteri, yürüyüş ve basın açıklamaları 10 gün boyunca yasaklanmıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bodrum Belediyesi tabelasına T.C. ibaresi yeniden eklendi
Bodrum Belediyesi tabelasına T.C. ibaresi yeniden eklendi
55 marketi olan iş adamı iflas etti
55 marketi olan iş adamı iflas etti
Cumhurbaşkanlığı'ndan çok kritik yeni askerlik sistemi açıklaması!
Cumhurbaşkanlığı'ndan çok kritik yeni askerlik sistemi açıklaması!
Japonya İmparatoru'ndan Çavuşoğlu'na Yükselen Güneş Nişanı Yüce Kordonu!
Japonya İmparatoru'ndan Çavuşoğlu'na Yükselen Güneş Nişanı Yüce Kordonu!
KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Pompeo'ya mektup gönderdi
KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Pompeo'ya mektup gönderdi
Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi bakın kaç milyar eridi!
Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi bakın kaç milyar eridi!
ÖNCEKİ HABERLER
NASA 2020 Mars bileti isim yardırma nasıl olur paralı mı?
NASA 2020 Mars bileti isim yardırma nasıl olur paralı mı?
Mültecilerin üzerine benzin döküp yaktılar!
Mültecilerin üzerine benzin döküp yaktılar!
31 mart sandık görevlisi ücretleri ne zaman ödenir?
31 mart sandık görevlisi ücretleri ne zaman ödenir?
2019 ve 2020 eğitim öğretim yılı takvimi tatiller ne zaman kaç gün?
2019 ve 2020 eğitim öğretim yılı takvimi tatiller ne zaman kaç gün?
Toshiba Huawei’ye yarı iletken sevkiyatlarını durdurdu
Toshiba Huawei’ye yarı iletken sevkiyatlarını durdurdu
Bekçilik sınavı örnek sorular 2019 bekçilik yazılı sınav soruları
Bekçilik sınavı örnek sorular 2019 bekçilik yazılı sınav soruları
Ünlü bakliyatçı Reis Gıda'dan Ramazan ayında yardımlaşma çağrısı
Ünlü bakliyatçı Reis Gıda'dan Ramazan ayında yardımlaşma çağrısı
Ramazan Bayramı başlangıç tarihi tatil ne zaman başlıyor?
Ramazan Bayramı başlangıç tarihi tatil ne zaman başlıyor?
Yorumlar