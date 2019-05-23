HABER /  DÜNYA
ADV Kudüs'e dokun berekete ortak ol

Yunanistan Savunma Bakanından 'Türkiye' açıklaması

Yunanistan Savunma Bakanından 'Türkiye' açıklaması

Yunanistan Savunma Bakanı Apostolakis, Türkiye ile Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında devam eden görüşmelere ilişkin "Biz bu kanalları açık tutacağız ve en iyi sonucu almak için çabalarımız sürecek." dedi.

Apostolakis, Yunan donanmasına ait Skaramangas ve Elefsine tersanelerine ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Türkiye ile Yunanistan Savunma Bakanlıkları arasında Atina'da süren heyetler arası görüşmeleri değerlendirdi.

İki tarafın karma komisyonları arasında güven artırıcı önlemlere ilişkin görüşmelerin devam ettiğini belirten Apostolakis, "Biz bu kanalları açık tutacağız ve en iyi sonucu almak için çabalarımız sürecek." diye konuştu.

Görüşmelerin ve çabaların iyi bir atmosferde ilerlediğini belirten Apostolakis, "Bu (güven artırıcı) önlemlerin uygulanmasıyla Ege'deki gerginliği azaltmayı başaracağız ve bir kaza veya kontrol dışına çıkabilecek bir sıcak temas olayı için endişeleri ortadan kaldırabileceğiz." ifadesini kullandı.

Apostolakis, bakanlıklar arasındaki benzeri ikili görüşmelerin devam edeceğine işaret ederek, "Bu son toplantı değil. Bu toplantılar devam edecek. Bizim heyetimiz de gerektiğinde Türkiye'ye gidebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın görüşmelere ilişkin açıklamalarını değerlendiren Apostolakis, "Göründüğü kadarıyla gerginlik ve sorunların azaltılması noktasında aynı endişeleri paylaşıyoruz." şeklinde konuştu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan, Domagoj Vida'dan 3 çocuk yapmasını istedi!
Erdoğan, Domagoj Vida'dan 3 çocuk yapmasını istedi!
Gri kategorideki terörist öldürüldü
Gri kategorideki terörist öldürüldü
Selçuk İnan'ın menajeri açıkladı! Sözleşme uzatacak mı?
Selçuk İnan'ın menajeri açıkladı! Sözleşme uzatacak mı?
Galatasaraylı Diagne krallığını ilan ediyor!
Galatasaraylı Diagne krallığını ilan ediyor!
Dilenciden çıkan para herkesi şaşırttı
Dilenciden çıkan para herkesi şaşırttı
Muharrem İnce'ye tazminat şoku
Muharrem İnce'ye tazminat şoku
ÖNCEKİ HABERLER
İngiltere'de Brexit oylaması ertelendi
İngiltere'de Brexit oylaması ertelendi
Kapadokya'nın korunmasına ilişkin kanun teklifi yasalaştı
Kapadokya'nın korunmasına ilişkin kanun teklifi yasalaştı
Mars bileti nedir NASA Mars bileti isim yazdırma nasıl olur?
Mars bileti nedir NASA Mars bileti isim yazdırma nasıl olur?
Bekçilik sınavı örnek sorular 2019 bekçilik yazılı sınav soruları
Bekçilik sınavı örnek sorular 2019 bekçilik yazılı sınav soruları
Wikipedia'dan Türkiye’deki erişim yasağına ilişkin AİHM hamlesi
Wikipedia'dan Türkiye’deki erişim yasağına ilişkin AİHM hamlesi
2019 hac kafile gidiş dönüşleri ne zaman?
2019 hac kafile gidiş dönüşleri ne zaman?
Gaziantep’te dikkat çeken yasak
Gaziantep’te dikkat çeken yasak
Bayramda bankalar açık mı Ramazan bayramı banka çalışma saatleri
Bayramda bankalar açık mı Ramazan bayramı banka çalışma saatleri
Yorumlar 2 yorum