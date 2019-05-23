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Düğün var diye milli takıma gitmedi

Düğün var diye milli takıma gitmedi

27 yaşındaki İsrailli oyuncu Munas Dabbur, "Bu yaz evleneceğim, düğünüm var" diyerek Letonya ve Polonya ile oynanacak maçlarda forma giymeyeceğini açıkladı.

Salzburg formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken İsrarilli Munas Dabbur, "Bu yaz evleneceğim, düğünüm var" diyerek milli takıma gitmeyi reddetti. Bilindiği üzere İsrail'in Uluslar LigindeLetonya ve Polonya ile maçları bulunuyor.

Yetkililer anlayışla karşıladı

Konuyla ilgili konuşan milli takım yetkilileri ise "Dabbur düğünü bir buçuk yıldan uzun bir süredir planlıyor ve düğün, Dabbur'un kültüründe uzun günler boyunca kutlanan bir etkinlik. Bunu kabul ediyoruz. O bir rol model ve milli takım için her zaman her şeyini verdi." diyerek golcü oyuncunun talebini anlayışla karşıladılar.

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