Erdoğan, Domagoj Vida'dan 3 çocuk yapmasını istedi!

Hırvat basınına konuşan Beşiktaş'ın deneyimli oyuncusu Domagoj Vida, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine "En az 3 tane çocuğun olmalı" dediğini açıkladı.

Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida, ülke basınına verdiği röportajda geleceği ve Beşiktaş'la ilgili konuştu. Türkiye'de ve Beşiktaş'ta mutlu olduğunu söyleyen Vida, Türk futbolunda iz bırakmak istediğini söyledi.

"Erdoğan'a bu ülkeyi çok sevdiğimi söyledim"

Vida, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitarovic'i ağırladığı toplantıda yer aldıktan sonra Erdoğan'la yaşadığı diyaloğu da anlattı. Hırvat futbolcu, "Çok güzel bir davetti. Bundan çok mutlu oldum. Erdoğan ile toplantıdan sonra konuştuk. Bana Türkiye'yi ne kadar sevip sevmediğimi sordu. Ben de bu ülkeyi çok sevdiğimi söyledim. Sonraki sorusuna ise şaşırdım. Bana kaç çocuğum olduğunu sordu. Ben de bir çocuğum olduğunu söyleyince, en az 3 tane olması gerektiğini söyledi." dedi.