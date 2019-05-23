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Erdoğan yıllar önce trafik kazası sonrası yaşadıkları anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi. Erdoğan burada yaptığı konuşmada eski Türkiye ile Yeni Türkiye arasındaki farkı anlatarak bir de anısını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda sağlık çalışanlarıyla iftarda buluştu. Erdoğan, Gerede'den Ankara'ya doğru giderken bozuk yollar yüzünden yaptıkları kazayı ve sonrasında elverişli şartlar taşıyan ambulansı bile bulunmayan hastanede yaşadıklarını anlattı.

Kaza sonrası gittikleri hastanede SSK'lı oldukları için kabul edilmediklerini ve beş kişi birden aynı ambulansla başka bir hastaneye gönderildiklerini anlatan Erdoğan yaptıkları düzenlemelerle şimdi böyle durumların asla yaşanmadığına dikkati çekti.

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