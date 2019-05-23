Şener Özbayraklı imzaya kaldı

Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, gelecek sezon içinde kadrosunu güçlendirmek istiyor. Sarı kırmızılı ekibin Fenerbahçeli futbolcu Şener Özbayraklı ile anlaştığı belirtildi.

22. şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da transfer taarruzu sürüyor. Babel'in yanı sıra Nijeryalı genç stoper Valentine Ozornwafor'la anlaşan Cim-Bom, yerli oyuncu sayısını artırmak ve kaliteyi yükseltmek için Fenerbahçe'nin sağ beki Şener Özbayraklı ile anlaşma sağladı.

Sarı-lacivertli takımla sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki futbolcu ile her konuda anlaşan sarı-kırmızılılar, transfer döneminin başlamasıyla beraber imzayı attıracak. Şener ile 4 senelik bir anlaşma yapılacağı öğrenildi.

KADRO MÜHENDİSLİĞİ

Milliyet'te yer alan habere göre; Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Şener transferinde ısrar etmesinde ise geride bıraktığımız sezon yaşanan sıkıntılar yatıyor. Sol bekte Emre Taşdemir ve Ömer Bayram gibi yerli alternatifler bulunmasına karşın sağ tarafta yerli yedeği olmayan Terim, tribüne çıkaracağı yabancı futbolcular konusunda elinin güçlenmesi için sağ beke de bir yerli futbolcu istedi.

Böylece Terim, yeri geldiğinde sağ bek, yeri geldiğinde de sol bekte yerli bir futbolcuyu sahaya sürerek tribüne çıkaracağı yabancıları değiştirecek.

Galatasaray, Şener Özbayraklı dışında da kaliteli yerli futbolcularla ilgili kapsamlı bir çalışma içine girdi. Bu çerçevede sezonun sona ermesiyle beraber Deniz Türüç başta olmak üzere, transferi düşünülen yerli futbolcularla ilgili girişimlerin başlayacağı ifade edildi.