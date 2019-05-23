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Selçuk İnan'ın menajeri açıkladı! Sözleşme uzatacak mı?

Selçuk İnan'ın menajeri açıkladı! Sözleşme uzatacak mı?

Menajer Batur Altıparmak, temsil ettiği Selçuk İnan'ın kontratı için önümüzdeki günlerde Galatasaray ile masaya oturacaklarını açıkladı. Okay Yokuşlu için Galatasaray'dan bir talep gelmediğini de duyurdu.

Selçuk İnan ve Okay Yokuşlu'nun menajeri Batur Altıparmak, oyuncularının transfer durumlarıyla ilgili TRT Spor'a konuştu.

Batur Altıparmak, Galatasaray ile kontratı sona eren Selçuk İnan ile ilgili olarak, "Şu ana kadar bir görüşmemiz olmadı. Galatasaray, şampiyon oldu ve 3-4 gün sürer kutlamalar. Bu kutlamaların ardından Galatasaray, gelecek sezon için adımlarını atmaya başlayacak. Selçuk, 8 sezonda Galatasaray'da birçok kupa kazandı, 5 kez şampiyon oldu. Demek ki 8 senede takım kaptanı Selçuk, bu takıma çok şey vermiştir. Önümüzdeki günlerde görüşeceğiz. Sözleşme konusunda bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum." açıklamasını yaptı.

"Aslı astarı olmayan bir haber bu"

Galatasaray'a transfer olacağı yazılan Okay Yokuşlu ile ilgili gelen soruya ise Altıparmak, "Aslı ve astarı olmayan bir haber bu. Yurt dışında sürekli oynayan bir oyuncunun ben Türkiye'ye dönmesi taraftarı değilim. Yurtdışında daha fazla ülkemizi temsil etsin, gelebileceği yerleri gelsin. Bugüne kadar Galatasaray'dan hiç kimse bizi aramadı bu konuyla ilgili." cevabını verdi.

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