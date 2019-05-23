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Dilenciden çıkan para herkesi şaşırttı

Dilenciden çıkan para herkesi şaşırttı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bebeğiyle birlikte dilenen bir dilencinin üzerinden 11 bin 430 TL çıktı.

Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin Ramazan ayının başından itibaren hız verdiği dilenci operasyonunda yaşanan son olay herkesi şaşırttı. Özellikle sahura kadar sosyal hayatın yoğun olduğu Bağlar (Kafeler) Caddesi ile alışveriş merkezlerinin çevresinde çalışmalarını sıklaştıran ekipler tarafından dilencilere göz açtırılmazken, yakalanan kişiler işlem yapılmak üzere zabıta müdürlüğüne götürülüyor.

Geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonlarda da yine birçok dilenci gözaltına alınırken, bu kişiler işlem yapılmak üzere Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne sevk edildi. Yapılan aramalarda bebeğiyle birlikte dilenen bir kadın dilencinin üzerinden 11 bin 430 TL nakit para çıktı. Konuyla ilgili Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada; paraya el konulduğu ve yakalanan şahıslarla ilgili Kabahatler Kanunu’nun 33. Maddesi’ne göre işlem yapıldığı belirtilirken, ayrıca bebek ve çocuklarını bu işte aracı olarak kullandıkları için bu kişilere İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından da yasal işlem yapıldığı bildirildi.

Yapılan açıklamada; vatandaşlardan özellikle Ramazan ayını fırsat bilerek kendilerinden para ve yardım talep eden ve özellikle bu iş için çocuklarını da kullanan kişilere kesinlikle inanmamaları ve herhangi bir yardımda bulunmamaları istendi.

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