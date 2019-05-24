Sağlık Bakanlığı kadro dağılımını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 30 bin atamanın ilk 12 bini için kadro dağılımını açıkladı. Koca, duyuruların Sağlık Bakanlığı'nın resmi web sitesinden duyurulduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama bekleyen sağlık çalışanlarına verdiği müjdenin detaylarını açıkladı.

Koca'nın açıklaması şu şekilde:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, “Bu yıl içerisinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık” diyerek atama bekleyen sağlık personelimize müjdeyi verdi. Tüm sağlık çalışanlarımız adına Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi arz ediyorum.



Hizmete yeni açılan ve açılacak olan sağlık birimlerimizin acil ihtiyaçlarının karşılanabilmesi, sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla talep edilen 29 bin 689 kadro için personel ataması izni uygun görülmüştür.



İlk etapta; 6 bin 835’i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık memuru olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi kadrolarına toplam 12 bin personel alımı gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi KPSS ile atanacak olan personelin 10 bini yataklı tedavi kurumlarında, bini temel sağlık hizmetlerinde, bini de acil sağlık hizmetlerinde görevlendirilecek.



Duyurular, Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden takip edilebilir: https://yhgm.saglik.gov.tr/



Sağlık camiamıza hayırlı olsun."