Bahçeli'den komünist başkana Dersim tepkisi

"Komünist Başkan" olarak ünlenen Türkiye Komünist Partili (TKP) Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'na bir tepki de MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli kararın yok hükmünde olduğunu söyledi.

Tunceli Belediye Meclisi, belediye tabelasına Dersim yazılması konusundaki kararına MHP lideri Devlet Bahçeli'den tepki geldi.

MHP'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada Bahçeli, belediye meclisinin aldığı kararın yok hükmünde olduğunu söyledi. Bu konuda gereğinin yapılması gerektiğini kaydeden Bahçeli, Türkiye'de "Dersim" diye bir vilayetin olmadığını söyledi.

“Tunceli” ifadesinin yerine Dersim yazılmasıyla ilgili karar yok hükmündedir, ayaklarımızın altındadır, gereği de mutlaka yapılmalıdır.

Türkiye’de resmi olarak Dersim ismiyle anılan bir vilayet yoktur, olamayacaktır.



MHP Genel Başkanı

Devlet BAHÇELİ pic.twitter.com/6utX4iJvaB — MHP (@MHP_Bilgi) 23 Mayıs 2019



Maçoğlu sosyal medya hesaplarında kullanıyor

"Komünist Başkan" olarak ünlenen Türkiye Komünist Partili (TKP) Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Tunceli yerine Dersim diyor. Göreve geldikten sonra bir Twitter hesabı açan Maçoğlu, kullanıcı adı olarak "Dersim Belediyesi"ni seçmişti.

"Bizden önce de Dersim vardı"

Tartışmaların ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Maçoğlu, kendisinden önceki dönemde belediyenin girişindeki "Tunceli Belediyesi" tabelasının altında "Dersim Belediyesi"nin yazılı olduğunu söyledi. Vatandaşların da "Dersim" ismini kullandıklarını ifade eden Maçoğlu, şunları söyledi:

"Toplum içinde yapmış olduğumuz çalışmalarda halkın büyük bir bölümünün talebi üzerine Dersim tabelasının asılabileceğine dair bir karar çıkmıştı. Belediye meclisine de öyle bir önerge ile başvuru yapıldı.

Arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğunun kabulü sonrasında bu karar alındı ama esasen hepimiz çok iyi biliyoruz ki yerel yönetimlerde belediye meclislerinin aldığı kararların tamamı il makamına yani valilik makamına gidiyor, valilik makamı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda hareket ediliyor.Yani valilik kararının olur ya da olmaz kararından sonra aslında harekete geçiliyor."

"Dersim" adının uzun süreden beri Cumhurbaşkanı, parti genel başkanları, bakanlar tarafından kullanıldığını dile getiren Maçoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün burada Dersimspor diye bir kulüp var, Dersim diye bir gazete var, Dersim62 diye bir kulüp kuruldu ve yine bir devlet okulunun adı da Dersim. Yani bizim burada yaptığımız şey Dersim'in adını politikleştirmek değil, tersine halkın talepleri doğrultusunda o talebi yerine getirme meselesiydi ama bu kararı veren belediye başkanı ya da belediye meclisi değil. Karar, valilik makamına gönderildi, oranın kararına göre davranacağız."