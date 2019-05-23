HABER /  AK PARTİ
ADV Kudüs'e dokun berekete ortak ol

Erdoğan'dan sağlığa 30 bin yeni kadro müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki iftar programında sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Erdoğan, bu yıl içerisinde sağlık ordusuna 30 bin yeni atama yapılacağını müjdeledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 yılı içerisinde Sağlık Bakanlığı'nın 29 bin 600 yeni sağlık çalışanı ataması yapılacağını müjdeledi. Erdoğan ilk olarak 12 bin atama yapılacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Suriye'de olduğu gibi diktatörler, sırf iktidarlarını korumak adına hiçbir kural, ahlak tanımadan kendi ülkelerini enkaz yığınına çevirebiliyor. Gönül coğrafyamızın dört bir yanına baktığımızda maalesef barışa, sükunete, huzura aç bir İslam dünyası görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"İslam aleminin iç karartıcı durumunun vebali Müslümanlara aittir"

"İslam aleminin iç karartıcı durumunun vebali öncelikle bize aittir, Müslümanlara aittir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1400 yıllık kardeşliğimize biz sahip çıkmazsak, kardeşlik hukukunu biz yüceltmezsek unutmayalım ki bunu başkaları bizim adımıza yapmayacaktır." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "İmsakla birlikte oruç ibadetine başlayanlar, günde 5 kez aynı kıbleye yönelenler, aynı yaratıcıya, aynı mukaddes kitaba inananlar kalkıp birbirlerine silah doğrultabiliyorsa, birbirlerine hunharca katledebiliyorsa burada yanlış giden başka şeyler var demektir." ifadelerini kullandı.

29 bin 689 yeni sağlık çalışanına kamuda istihdam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl içerisinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık." diyerek, "İnşallah ilk etapta 12 bin sağlık personelinin alımını gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Huzura aç bir İslam coğrafyasında olduğunu görüyoruz.

İşte Şam, Bağdat, Arakan... Hiç şüphesiz bu kötü tablonun failleri bellidir.

Bir damla petrolü, bir damla kandan değerli gören karanlık zihniyetin yaşananlarda rolü vardır.

Suriye'de olduğu gibi diktatörler, sırf iktidarlarını korumak adına hiçbir kural, ahlak tanımadan kendi ülkelerini enkaz yığınına çevirebiliyor. Gönül coğrafyamızın dört bir yanına baktığımızda maalesef barışa, sükunete, huzura aç bir İslam dünyası görüyoruz.

İslam aleminin iç karartıcı durumunun vebali öncelikle bize aittir, Müslümanlara aittir.

1400 yıllık kardeşliğimize biz sahip çıkmazsak, kardeşlik hukukunu biz yüceltmezsek unutmayalım ki bunu başkaları bizim adımıza yapmayacaktır.

Batı başkentlerinin şatafatlı görüntüsünün altında milyonlarla Afrikalı'nın gözyaşı olduğu bilinmektedir.

Yakın coğrafyamızda yaşanan hadiseler çok ciddi bir muhasebe yapmamız gerektiğini bize gösteriyor.

İmsakla birlikte oruç ibadetine başlayanlar, günde 5 kez aynı kıbleye yönelenler, aynı yaratıcıya, aynı mukaddes kitaba inananlar kalkıp birbirlerine silah doğrultabiliyorsa, birbirlerine hunharca katledebiliyorsa burada yanlış giden başka şeyler var demektir.

Gece yarılarında hastanede sıra numarası kuyruklarına girilen eski Türkiye manzarasına biz son verdik.

Gelirine ve statüsüne bakılmaksızın herkesin en iyi hizmeti alacağız bir yapı oluşturduk.

Son 17 yılda hastane sayımızı 1536'ya, yatak sayısını 238 bine çıkardık.

Avrupa buraya gelmeye başladı, İskandinav ülkeleri hastalarını buraya göndermeye başladı.

Bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu yıl içerisinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık.

İnşallah ilk etapta 12 bin sağlık personelinin alımını gerçekleştireceğiz.

İlaç ve tıbbi cihaz konusunda yerli üretimi teşvik ediyoruz."

SON DAKİKA HABERLERİ
İzmir'de sahte içki için fabrika kurmuşlar
İzmir'de sahte içki için fabrika kurmuşlar
New York'ta ABD-Türkiye ilişkileri konuşuldu
New York'ta ABD-Türkiye ilişkileri konuşuldu
Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarı sert esecek!
Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarı sert esecek!
Düğün var diye milli takıma gitmedi
Düğün var diye milli takıma gitmedi
Yunanistan Savunma Bakanından 'Türkiye' açıklaması
Yunanistan Savunma Bakanından 'Türkiye' açıklaması
Erdoğan, Domagoj Vida'dan 3 çocuk yapmasını istedi!
Erdoğan, Domagoj Vida'dan 3 çocuk yapmasını istedi!
ÖNCEKİ HABERLER
Yunanistan Savunma Bakanı'ndan "Türkiye" açıklaması
Yunanistan Savunma Bakanı'ndan "Türkiye" açıklaması
İngiltere'de Brexit oylaması ertelendi
İngiltere'de Brexit oylaması ertelendi
Yeni emekli olanlar 1000 liralık bayram ikramiyesi alacak mı?
Yeni emekli olanlar 1000 liralık bayram ikramiyesi alacak mı?
Gri kategorideki terörist öldürüldü
Gri kategorideki terörist öldürüldü
Kapadokya'nın korunmasına ilişkin kanun teklifi yasalaştı
Kapadokya'nın korunmasına ilişkin kanun teklifi yasalaştı
Bayramda bankalar açık mı Ramazan bayramı banka çalışma saatleri
Bayramda bankalar açık mı Ramazan bayramı banka çalışma saatleri
Selçuk İnan'ın menajeri açıkladı! Sözleşme uzatacak mı?
Selçuk İnan'ın menajeri açıkladı! Sözleşme uzatacak mı?
31 mart sandık görevlisi ücretleri ne zaman ödenir?
31 mart sandık görevlisi ücretleri ne zaman ödenir?
Yorumlar 15 yorum