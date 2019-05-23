Erdoğan'dan sağlığa 30 bin yeni kadro müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki iftar programında sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Erdoğan, bu yıl içerisinde sağlık ordusuna 30 bin yeni atama yapılacağını müjdeledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 yılı içerisinde Sağlık Bakanlığı'nın 29 bin 600 yeni sağlık çalışanı ataması yapılacağını müjdeledi. Erdoğan ilk olarak 12 bin atama yapılacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Suriye'de olduğu gibi diktatörler, sırf iktidarlarını korumak adına hiçbir kural, ahlak tanımadan kendi ülkelerini enkaz yığınına çevirebiliyor. Gönül coğrafyamızın dört bir yanına baktığımızda maalesef barışa, sükunete, huzura aç bir İslam dünyası görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"İslam aleminin iç karartıcı durumunun vebali Müslümanlara aittir"

"İslam aleminin iç karartıcı durumunun vebali öncelikle bize aittir, Müslümanlara aittir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1400 yıllık kardeşliğimize biz sahip çıkmazsak, kardeşlik hukukunu biz yüceltmezsek unutmayalım ki bunu başkaları bizim adımıza yapmayacaktır." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "İmsakla birlikte oruç ibadetine başlayanlar, günde 5 kez aynı kıbleye yönelenler, aynı yaratıcıya, aynı mukaddes kitaba inananlar kalkıp birbirlerine silah doğrultabiliyorsa, birbirlerine hunharca katledebiliyorsa burada yanlış giden başka şeyler var demektir." ifadelerini kullandı.

29 bin 689 yeni sağlık çalışanına kamuda istihdam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl içerisinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık." diyerek, "İnşallah ilk etapta 12 bin sağlık personelinin alımını gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Huzura aç bir İslam coğrafyasında olduğunu görüyoruz.

İşte Şam, Bağdat, Arakan... Hiç şüphesiz bu kötü tablonun failleri bellidir.

Bir damla petrolü, bir damla kandan değerli gören karanlık zihniyetin yaşananlarda rolü vardır.

Suriye'de olduğu gibi diktatörler, sırf iktidarlarını korumak adına hiçbir kural, ahlak tanımadan kendi ülkelerini enkaz yığınına çevirebiliyor. Gönül coğrafyamızın dört bir yanına baktığımızda maalesef barışa, sükunete, huzura aç bir İslam dünyası görüyoruz.

İslam aleminin iç karartıcı durumunun vebali öncelikle bize aittir, Müslümanlara aittir.

1400 yıllık kardeşliğimize biz sahip çıkmazsak, kardeşlik hukukunu biz yüceltmezsek unutmayalım ki bunu başkaları bizim adımıza yapmayacaktır.

Batı başkentlerinin şatafatlı görüntüsünün altında milyonlarla Afrikalı'nın gözyaşı olduğu bilinmektedir.

Yakın coğrafyamızda yaşanan hadiseler çok ciddi bir muhasebe yapmamız gerektiğini bize gösteriyor.

İmsakla birlikte oruç ibadetine başlayanlar, günde 5 kez aynı kıbleye yönelenler, aynı yaratıcıya, aynı mukaddes kitaba inananlar kalkıp birbirlerine silah doğrultabiliyorsa, birbirlerine hunharca katledebiliyorsa burada yanlış giden başka şeyler var demektir.

Gece yarılarında hastanede sıra numarası kuyruklarına girilen eski Türkiye manzarasına biz son verdik.

Gelirine ve statüsüne bakılmaksızın herkesin en iyi hizmeti alacağız bir yapı oluşturduk.

Son 17 yılda hastane sayımızı 1536'ya, yatak sayısını 238 bine çıkardık.

Avrupa buraya gelmeye başladı, İskandinav ülkeleri hastalarını buraya göndermeye başladı.

Bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu yıl içerisinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık.

İnşallah ilk etapta 12 bin sağlık personelinin alımını gerçekleştireceğiz.

İlaç ve tıbbi cihaz konusunda yerli üretimi teşvik ediyoruz."