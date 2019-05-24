HABER /  BEŞİKTAŞ

Abdullah Avcı'nın yeni takımı belli oluyor! İş imzaya kaldı

Abdullah Avcı'nın yeni takımı belli oluyor! İş imzaya kaldı

Şenol Güneş'in yerine hoca arayışına giren Beşiktaş, Abdullah Avcı ile 3 yıllık anlaşma sağlarken iş imzaya kaldı.

Beşiktaş yönetimi, takımın başına Abdullah Avcı’yı getirmek için temaslarına devam ediyor. Yeni teknik direktörünü belirlemek için bir süre önce çalışmaya başlayan Siyah Beyazlılar, ilk olarak Abdullah Avcı ile masaya oturdu.

Yapılan görüşmede Beşiktaş’la 3 yıllığına söz kesen Abdullah Avcı, Siyah Beyazlılar'a kesin kararını bildirmedi.

Kararını bir hafta içinde verecek
Medipol Başakşehir ile 5 yıllık sözleşme imzalamasına rağmen sezon sonu farklı bir takım çalıştırmaya sıcak bakan Avcı, son kararını 1 hafta içinde yönetime aktaracak.

3 yıllık mukavele
Beşiktaş ile anlaşması halinde 3 yıllık mukavele imzalaması planlanan 55 yaşındaki teknik adam, zaman kaybetmeden transfer çalışmalarına başlayacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
5 yıllık anlaşma sağlandı! İşte Fenerbahçe'nin 17'lik transferi
5 yıllık anlaşma sağlandı! İşte Fenerbahçe'nin 17'lik transferi
Fenerbahçe'ye Türk Telekom morali
Fenerbahçe'ye Türk Telekom morali
Ajax, Naci Ünüvar'la profesyonel sözleşme imzaladı
Ajax, Naci Ünüvar'la profesyonel sözleşme imzaladı
MHP'li belediye başkanı bıçaklı saldırı sonrası hayatını kaybetti
MHP'li belediye başkanı bıçaklı saldırı sonrası hayatını kaybetti
Süper Lig'de perde kapanıyor
Süper Lig'de perde kapanıyor
Trabzonspor, Çaykur Rizespor karşısına çıkıyor
Trabzonspor, Çaykur Rizespor karşısına çıkıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray, sezonu Sivas'ta kapatıyor
Galatasaray, sezonu Sivas'ta kapatıyor
Şenol Güneş veda maçına çıkıyor
Şenol Güneş veda maçına çıkıyor
Arefe günü tam gün mü tatil 3 Haziran pazartesi bayram açıklaması
Arefe günü tam gün mü tatil 3 Haziran pazartesi bayram açıklaması
Kaçak içki ülkeyi ayağa kaldırdı 6 kişi hayatını kaybetti
Kaçak içki ülkeyi ayağa kaldırdı 6 kişi hayatını kaybetti
Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı
Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı
Toshiba Huawei’ye yarı iletken sevkiyatlarını durdurdu
Toshiba Huawei’ye yarı iletken sevkiyatlarını durdurdu
Erdoğan'dan sağlığa 30 bin yeni kadro müjdesi
Erdoğan'dan sağlığa 30 bin yeni kadro müjdesi
NASA 2020 Mars bileti isim yardırma nasıl olur paralı mı?
NASA 2020 Mars bileti isim yardırma nasıl olur paralı mı?
Yorumlar