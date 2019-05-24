Abdullah Avcı'nın yeni takımı belli oluyor! İş imzaya kaldı

Şenol Güneş'in yerine hoca arayışına giren Beşiktaş, Abdullah Avcı ile 3 yıllık anlaşma sağlarken iş imzaya kaldı.

Beşiktaş yönetimi, takımın başına Abdullah Avcı’yı getirmek için temaslarına devam ediyor. Yeni teknik direktörünü belirlemek için bir süre önce çalışmaya başlayan Siyah Beyazlılar, ilk olarak Abdullah Avcı ile masaya oturdu.

Yapılan görüşmede Beşiktaş’la 3 yıllığına söz kesen Abdullah Avcı, Siyah Beyazlılar'a kesin kararını bildirmedi.

Kararını bir hafta içinde verecek

Medipol Başakşehir ile 5 yıllık sözleşme imzalamasına rağmen sezon sonu farklı bir takım çalıştırmaya sıcak bakan Avcı, son kararını 1 hafta içinde yönetime aktaracak.

3 yıllık mukavele

Beşiktaş ile anlaşması halinde 3 yıllık mukavele imzalaması planlanan 55 yaşındaki teknik adam, zaman kaybetmeden transfer çalışmalarına başlayacak.