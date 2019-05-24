MHP'li belediye başkanı bıçaklı saldırı sonrası hayatını kaybetti

Kalbine bıçak darbesi alan Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu, tedavi gördüğü Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Konya'da Doğanhisar Belediye Başkanı MHP'li İhsan Öztoklu (42), belediyeye ait billboardların yırtılması nedeniyle tartıştığı eski belediye Başkanı Abdullah Koç'un oğlu Abdurrahman Koç'un (25) bıçaklı saldırısına uğradı. Göğsünden yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Öztoklu, hayatını kaybetti.

Olay, saat 00.50 sıralarında Başköy Mahallesi'nde meydana geldi. 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler seçimlerinde, 'Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Doğanhisar Belediye Başkanlığı'na seçilen İhsan Öztoklu, iki belediye çalışanıyla birlikte Başköy Mahallesi'ne gitti.

Önce tartıştı sonra bıçakladı

Mahalle meydanında belediyeye ait billboardlardaki afişlerin yırtılması nedeniyle selefi İYİ Partili Abdullah Koç, oğlu Abdurahman Koç ile kardeşi Osman Koç ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdurrahman Koç, belediye başkanı Öztoklu'ya bıçakla saldırdı.

Hayata tutunamadı

Tartışmaya belediye çalışanlarından Ümit Kalkan'ın da katıldığı öğrenildi. Göğsünden yaralanan ve kanlar içinde kalan Öztoklu, çağrılan ambulansla Ilgın Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Öztoklu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Osman Koç gözaltına alındı

Olayın ardından saldırgan Abdurrahman Koç ile babası Abdullah Koç ve amcası Osman Koç gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

''Adalet önünde hepsi hesap verecek''

Öztoklu'nun hayatını kaybetmesi üzerine, MHP İl Başkanı Murat Çiçek, hastane önünde bekleyen partilileri acı haberi verdi. Çiçek, "Başımız sağ olsun. Adalet önünde hepsi hesap verecek. Onun takipçisi ben olacağım. Sakin olalım. Cenazemizi ailesine teslim edelim. Allah rahmet eylesin" dedi. Acı haberin ardından partilerden bazılarının ağladığı görüldü.

Seçimlerde belediye başkanlığını kazanmıştı

Evli ve 2 çocuk babası olan İnşaat Mühendisi İhsan Öztoklu, 31 Mart'ta yapılan mahalli Seçimlerde 'Cumhur İttifakı' adayı olarak MHP'den yüzde 52.46 oy oranıyla belediye başkanlığını kazanmıştı.

Mahalle ablukaya alındı

Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'nun bıçaklanarak öldürülmesinin ardından, olayın gerçekleştiği Başköy Mahallesi, saldırıya karışan Doğanhisar eski belediye başkanı Abdullah Koç'un da memleketi olması nedeniyle, güvenlik gerekçesiyle ablukaya alındı. Valilik kararıyla mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Öte yandan, saldırıda öldürülen Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'nun cenazesinin, bugün Doğanhisar'da cuma namazının ardından düzenlenecek törenin ardından defnedilmesi bekleniyor.