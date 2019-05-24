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Dilipak'tan çok tartışılacak YSK eleştirisi: Kopyala-yapıştır yöntemiyle yazılmış

Dilipak'tan çok tartışılacak YSK eleştirisi: Kopyala-yapıştır yöntemiyle yazılmış

"YSK gerekçeli kararı açıkladı da" başlığıyla yayımlanan yazısında Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, daha kısa ve anlaşılır bir metin yazılması gerektiğini belirterek "Kararın vicdanları tatmin edeceğinden emin değilim" değerlendirmesi yaptı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) iki gün önce açıkladığı gerekçeli kararı değerlendiren Dilipak "Geciken adalet adalet değildir. YSK bir yargı kurumudur ve toplumun bu kadar ilgisinin yüksek olduğu bir konuda açıklanan kararda geç kalınmıştır" ifadesini kullandı.

"Kopyala - yapıştır yöntemi ile yazılmış"

(...) Dilipak, "Bakın çoğu tekrar, ‘kopyala - yapıştır’ yöntemi ile yazılmış, roman boy 600 sayfalık kitap. 30 ramazanda Kur’an-ı Kerim mealini bile okumuyor ki insanlar, bu ‘Gerekçeli karar’ı okusunlar" eleştirisini yaptı.

"Domino etkisi ile yanlış süreç devam ediyor"

(...) Dilipak "İlk düğmeyi yanlış iliklemişseniz, ötekileri size doğru geldiği gibi iliklemenizin bir faydası yok. Bana kalırsa bu iş, daha seçim günü başladı ve hâlâ domino etkisi ile yanlış süreç devam ediyor" diye yazdı.

"Adalet ve barış yoksa..."

(...) "Bakın adalete güven sarsılırsa barış tehlikeye girer. Adalet mülkün temelidir. Adalet yoksa barış teslimiyettir. Adalet yoksa barış da yoktur" diyen Dilipak, "Bu evrensel bir kuraldır. Adalet ve barış yoksa hiçbir özgürlük güven altında değil demektir" dedi.

Bunun bir cezası olması gerek

(...) Dilipak sözlerini şöyle sürdürdü: Suç varsa, kusur varsa, bunun bir cezası olması gerek. Bunun ucu da YSK ilçe, il ve merkezdeki karar vericilere kadar uzayabilir. Siyasi kişilere uzayabilir. O zaman ne yapacağız. Yapanın yanına kâr kalırsa o da sıkıntı, hesap sormaya kalkarsanız o da sıkıntılı bir konu.

Dilipak'ın yazısının tamamını okumak için tıklayınız...

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