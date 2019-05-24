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Naz Mila kaç yaşında Naz Mila'nın eşi kim ne iş yapıyor?

Naz Mila kaç yaşında Naz Mila'nın eşi kim ne iş yapıyor?

İzdivaç programıyla adını duyuran ve o dönem adından söz ettiren seksi gelin adayı Naz Mila evlendi. Peki Naz Mila kiminle evlendi, Naz Mila'nın eşi Gürkan kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Naz Mila İzdivaç programlarının bir dönen aranan yüzüydü, seksi videoları ve skandalları ile adından sıkça söz ettiren Naz Mila evlendiğini duyurdu. Aslen Azerbaycanlı olan Naz Mila 1992 doğumlu. Bir dönem Ali Ağaoğlu'nun kardeşi Hüseyin Ağaoğlu ile anılmıştı. Peki Naz Mila kiminle evlendi, adının Gürkan olduğunu söylediği eşi kimdir, Naz Mila'nın kocası ne iş yapıyor mesleği ne?

 İzdivaç programındaki skandalarıyla ve İnstagran'dan yaptığı seksi paylaşımlarıyla adını duyuran Naz Mila, dünyaevine girdi. Mila takipçilerine müjdeli haberi sosyal medya hesabından verdi.

Katıldığı izdivaç programındaki yaptıklarıyla, açıklamalarıyla ve sosyal medya hesabı İnstagram'dan paylaştığı cesur fotoğraflarla adından söz ettiren gelin adayı Naz Mila sonunda muradına erdi.

Instagram hesabından bir video paylaşan Naz Mila dünyaevine girdi. 

'Evlenemezsin dediler..':  Mila paylaştığı videoya, "Evet evlenemezsin dediler evlendim. Hem de beni çok güzel seven bana özel hissettiren her istediğimi tek kelimemle önüme sunan en önemlisi de benim sevdiğim adamla çok mutluyum senin gibi bir eşe sahip olduğum için." notunu ekledi.

Sosyal medya hesabı İnstagram'dan gerçekleştirdiği cesur paylaşımlarla adından söz ettiren gelin adayı Naz Mila, sevgilisiyle birlikte çektirdikleri fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

Gelin adayı Naz Mila, Instagram hesabından adının Gürkan olduğu öğrenilen sevgilisiyle birlikte fotoğraflarını takipçileriyle paylaşmıştı.

Naz Mila paylaştığı fotoğraflara, "Aşkım" notunu eklemişti. Naz Mila'nın fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaşan bir takipçisi, "Yakışmışsınız." yorumunu yapmıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Naz Mila evlendi İzdivaçın skandal gelin adayının eşi bakın kim
Foto Galeri Naz Mila evlendi İzdivaçın skandal gelin adayının eşi bakın kim Galeriye Gözat
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