Naz Mila evlendi İzdivaçın skandal gelin adayının eşi bakın kim
Televizyondaki İzdivaç programındaki skandalarıyla ve İnstagram'dan yaptığı seksi paylaşımlarıyla adını duyuran Naz Mila, dünyaevine girdi. Naz Mila takipçilerine müjdeli haberi sosyal medya hesabından verdi.
Katıldığı izdivaç programındaki yaptıklarıyla, açıklamalarıyla ve sosyal medya hesabı İnstagram'dan paylaştığı cesur fotoğraflarla adından söz ettiren gelin adayı Naz Mila sonunda muradına erdi.
Instagram hesabından bir video paylaşan Naz Mila dünyaevine girdiğini duyurdu.
'Evlenemezsin dediler..': Mila paylaştığı videoya, "Evet evlenemezsin dediler evlendim. Hem de beni çok güzel seven bana özel hissettiren her istediğimi tek kelimemle önüme sunan en önemlisi de benim sevdiğim adamla çok mutluyum senin gibi bir eşe sahip olduğum için." notunu ekledi.
Sosyal medya hesabı İnstagram'dan gerçekleştirdiği cesur paylaşımlarla adından söz ettiren gelin adayı Naz Mila, sevgilisiyle birlikte çektirdikleri fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunmuştu.