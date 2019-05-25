Erdoğan İBB'nin Yenikapı Etkinlik Alanı'nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Yenikapı’daki Ramazan etkinlik alanını ziyaret etti.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Erdoğan, bir süre onlarla sohbet etti. Çocuklarla yakından ilgilenip oyuncak hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Esnaf ve Sanatkarları İftar Programı’nın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Yenikapı’daki Ramazan etkinlik alanını ziyaret etti.

Yenikapı etkinlik alanını dolduran vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a büyük ilgi gösterdi. Vatandaşların sevgi seline mukabele eden Erdoğan, bir süre İstanbullularla sohbet etti. Bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, aileleriyle birlikte İBB’nin Ramazan ayına özel gösterilerini izlemek için gelen çocuklarla da yakından ilgilendi. Çocukları sevip, oyuncak hediye etti.