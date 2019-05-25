Meksika’da askeri helikopter düştü: 6 ölü

Meksika’da deniz kuvvetlerine ait helikopterin Querétaro eyaletinde yer alan Jalpan de Serra bölgesinde düşmesi sonucu helikopter içerisinde bulunan 6 mürettebatın hayatını kaybettiği bildirildi.

Meksika’da deniz kuvvetlerine ait helikopterin ormanlık alana düşmesi sonucu helikopterde bulunan 6 mürettebat hayatını kaybetti. Kazanın yerel saatle 13.45'te meydana geldiği belirtildi.

Yangınla mücadeleyi desteklemek için görevlendirilen Deniz Kuvvetleri’ne ait Mi-17 tipi helikopter, henüz bilinmeyen bir sebeple düştü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.