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Midesinden kapı kilidi, kaşık, tornavida, diş fırçası ve bıçak çıktı

Midesinden kapı kilidi, kaşık, tornavida, diş fırçası ve bıçak çıktı

Hindistan’da karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye giden 35 yaşındaki akıl hastası bir adamın karnından kaşık, kapı kilidi, tornavida ve diş fırçası çıkarıldı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Hindistan’ın Himachal Pradesh eyaletinin Mandi bölgesinde ikamet etmekte olan Karan Sen isimli 35 yaşındaki adam, ‘karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye gitti. 

Karan Sen, bir doktor tarafından yapılan muayene sonrası karnında ‘kist’ olduğu düşünülerek ameliyata alındı. Doktorun ameliyat sırasında adamın karnında bir tornavida bulmasından sonra, 35 yaşındaki adam New Chowk kentindeki Shri Lal Bahadur Shastri Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada yapılan muayenede X-Ray ve röntgen sonuçları adamın karnında birkaç yabancı maddenin bulunduğunu göstardi. Bunun üzerine burada tekrar ameliyata alından adamın karnından 8 kaşık, 2 tornavida, 2 diş fırçası, bir mutfak bıçağı ve bir kapı kilidi çıkarıldı.

Ameliyat sonrası açıklamada bulunan hastane cerrahları ise operasyonun yaklaşık dört saat sürdüğünü ve adamın hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti.

Ayrıca, yerel medyada 35 yaşındaki adamın son 20 yıldır şizofreni hastası olduğu bilgisine yer verildi.

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