İşte Melih Gökçek'e tahsis edilen o araçlar! Belediye garajına çekildiler

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Belediyede 3 cip var biri zırhlı, yaklaşık değerleri 1 milyon. Melih Gökçek'e tahsis edilmiş. İade istedik ikisi geldi" dediği araçlar belediye otoparkına çekildi.

Belediyeden verilen bilgide araçların değerinin yaklaşık 1 milyon TL olduğu ve yakın zamanda satılacağı yönünde.

Mansur Yavaş'ın "zırhlı cip" iddiasına Melih Gökçek'ten yanıt gecikmedi. Gökçek, "Devlet tahsis etti, korumaları taşıyor" diye konuştu.

"Nedir bu jip meselesi"

Melih Gökçek, Mansur Yavaş'a resmi Twitter hesabından cevap verdi. Gökçek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Nedir bu jip meselesi" diyerek şu ifadeleri kullandı:

Devlet, sağ sol ayrımı yapmadan güvenlik nedeniyle hayati saldırıya maruz kalacak herkese valilik komisyon kararıyla koruma ve araç verir. Ben belediye başkanlığından ayrıldıktan sonra devlet koruma ve korumalara araç tahsis etti. Benim kullandığım aracın devletle ve belediye ile ilgisi yok. Belediyeden gelen araç korumaları taşıyor.