Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme!

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan sarı kırmızılılar, ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye olay bir göndermede bulundu.

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla bitiren Galatasaray, kupa töreni için Türk Telekom Stadı'na hareket ederken, üstü açık otobüste büyük coşku yaşayan futbolcular, Fenerbahçe'ye gönderme yaptı.

Otobüste hepbir ağızdan "Fener ağlama" diye tempo tutan sarı kırmızılı futbolculardan Donk, o anları sosyal medya hesabından canlı olarak paylaştı.

Ağlama emojili tişört

22. şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray'ın resmi mağazası GS Store, ağlama emojili tişörtlerin satışta olduğunu duyurdu. Sarı kırmızılılar, bu tişörtle ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.