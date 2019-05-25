HABER /  KÜLTÜR VE SANAT

Altın Palmiye'nin sahibi belli oldu

Altın Palmiye'nin sahibi belli oldu

Bu yıl 72'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye ödülünü Güney Koreli yönetmen Bong Joonho'nun "Parasite" adlı filmi kazandı.

Fransa’nın Cannes kentinde 14 Mayıs’ta başlayan festivalin ödül töreni, Cannes Festival Sarayı'nda yapıldı. Altın Palmiye ödülü, Güney Koreli yönetmen Bong Joonho'nun "Parasite" filmine verildi.

Fransız Celine Sciamma'nın yönettiği "Portrait de la jeune fille en feu", en iyi senaryo ödülüne layık görüldü.

Jüri Özel Ödülünü de Fransız senarist, aktör ve yönetmen Ladj Ly'in "Les Miserables" ve Brezilyalı yönetmenler Kleber Mendonça Filho ve Juliano Dornelles'ın "Bacurau" filmleri aldı.

Büyük Ödül'e Fransız yönetmen ve aktris Mati Diop'in "Atlantique" isimli filmi layık görülürken, en iyi yönetmen ödülü "Le jeune Ahmed" isimli filmi ile Fransız kardeş yönetmenler Jean-Pierre Dardenne ve Luc Dardenne'e verildi.

Festivalde, en iyi kadın oyuncu ödülü, "Little Joe" filmindeki rolüyle İngiliz ve Amerikalı aktris Emily Beecham'e verilirken, en iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi "Douleur et gloire" filmindeki rolüyle İspanyol aktör Antonio Banderas oldu.

Altın Kamera ödülü de "Nuestras madres" filmiyle Guatemalalı yönetmen Cesar Diaz'a verildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Soylu: Yapılan hilelere itirazımız oldu
Bakan Soylu: Yapılan hilelere itirazımız oldu
Erdoğan onlara sitem etti: Bu tutumları bizi üzmüştür
Erdoğan onlara sitem etti: Bu tutumları bizi üzmüştür
Galatasaray, Fatih Terim ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı
Galatasaray, Fatih Terim ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı
Galatasaraylı İsmail Çipe, ilahiyle sahneye çıktı
Galatasaraylı İsmail Çipe, ilahiyle sahneye çıktı
Mathieu Valbuena ayrılığı açıkladı
Mathieu Valbuena ayrılığı açıkladı
Eren Derdiyok, Galatasaray'a veda etti
Eren Derdiyok, Galatasaray'a veda etti
ÖNCEKİ HABERLER
Erzurum'da taksici dehşet saçtı
Erzurum'da taksici dehşet saçtı
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme!
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme!
Hercai 11. bölüm 2. fragmanı
Hercai 11. bölüm 2. fragmanı
Süleyman Özışık'tan YSK kararı tartışmalarına muhteşem cevap
Süleyman Özışık'tan YSK kararı tartışmalarına muhteşem cevap
TFF başkanlığına 5 isim aday oldu
TFF başkanlığına 5 isim aday oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ALibeyköy Cami açılışında açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan ALibeyköy Cami açılışında açıklamalar
PKK'nın kirli yüzü, kadın teröristin not defterinde
PKK'nın kirli yüzü, kadın teröristin not defterinde
Bayram ikramiyesi ne zaman veriliyor ödeme günleri takvimi
Bayram ikramiyesi ne zaman veriliyor ödeme günleri takvimi
Yorumlar