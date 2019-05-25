Erdoğan onlara sitem etti: Bu tutumları bizi üzmüştür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçılar ve sporcularla iftar yemeğinde buluştu. Erdoğan, bazı sanatçıların siyasi tartışmalarda taraf olmasının doğru olmadığını belirterek 'bu tutumları bizi çok çok üzmüştür' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fevkalade bir durum olmazsa 2021 yılında Taksim'deki eski adıyla AKM'yi inşallah opera binası olarak yetiştirmiş olacağız." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı ve sporcular ile bir araya geldiği iftar programında konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Sanatçı ve sporcu olarak toplumu etkileme ve yönlendirme gücünüzü hayırlı işlerde kullandığınız her durumda daima yanınızda yer alacağımı bilmenizi istiyorum.

"Bu tutumları bizi çok çok üzmüştür"

Önünü arkasını tam olarak bilmeden siyasi tartışmalara taraf olan sanatçı ve sporcuların durumu bizi çok çok üzmüştür ve üzüyor.

Hep söylediğim gibi, sanatçı sanatıyla, sporcu sporuyla konuşu ve buradan hasıl olan itibarı da ülkesi ve milleti için kullanır.

"Destek vermek başka, siyasi polemiklerde taraf olmak bambaşkadır"

Türkiye'nin iftihar verici eserlerinin açılışında hazır bulunmak, milli bayramlarda yer almak, kritik dönemlerde destek amacıyla kamuoyu önüne çıkmak başkadır, günlük siyasi polemiklerde taraf olmak bambaşkadır.

"Sanatçı ve sporcunun siyaset yapma hakkı elbette var..."

Sanatçı ve sporcunun siyaset yapma hakkı yok mu? Elbette var. Bizim partimizde çeşitli kademelerde vazife üstlenen pek çok sanatçı, kültür insanı ve sporcu arkadaşımız bulunuyor. Başka partilerde de aynı kimlikte kişiler mevcut.

Bir siyasi partiye üye olmak suretiyle, yani siyasetçi kimliğiyle bu faaliyet yürütülebilir. Ama sadece sanatçı ve sporcu kimliğine sahip kişilerin siyasi polemiklerde yer almaları onları yıpratır, milletimizin de yüreğinde kırgınlıklara yol açar.