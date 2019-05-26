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Kayseri'de yaşlı çift bahçelerinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de yaşlı çift bahçelerinde ölü bulundu

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde yaşlı çift evlerinin bahçesinde ölü olarak bulundu. Yetkililer, olayla ilgili olarak işlem başlattı.

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesinde yalnız yaşayan 78 yaşındaki Mehmet K. ve eşi Zeynep K.'yı kontrole giden yakınları, yaşlı çifti evin bahçesinde yatar vaziyette buldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine giden 112 ekipleri yaşlı çiftin hayatını kaybettiğini belirledi ve polis ekiplerine haber verdi.

Acı haberin duyulması üzerine yaşlı çiftin yakınları ve komşuları evin önünde beklerken, Olay Yeri İnceleme ekipleri çiftin ölü bulunduğu bahçede inceleme başlattı.

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