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Kova Burcu Hande Kazanova 27 Mayıs- 2 Haziran 2019 perşembe günü riske girmeyin

Kova Burcu Hande Kazanova 27 Mayıs- 2 Haziran 2019 perşembe günü riske girmeyin

Para kazanımlarına daha fazla kanalize olacaksınız. Bu anlamda pazartesi ve salı günü kafa karışıklıkları sizi zorlayabilir.Astroloji uzmanı Hande Kazanova Kova burcunu sizler için yorumladı. 27 Mayıs- 2 Haziran 2019 haftasında Kova burcunu neler bekliyor?

Maddi konuların önemli etkileriyle haftanız başlayacak sevgili Kova ve yükselen Kova’lar. Para kazanımlarına daha fazla kanalize olacaksınız. Bu anlamda pazartesi ve salı günü kafa karışıklıkları sizi zorlayabilir.

Bu hafta keyfinize göre hareket etmek isteyeceksiniz. Keyifli birtakım etkileşimler içine girebilirsiniz ama konuştuğunuz insanlara karşı abartılı davranmamaya özen göstermelisiniz.

Tutamayacağınız sözler altına girmemelisiniz. Parasal konularda dikkatli olmanız gereken bir dönem olacak. Kendinizi çok çabuk yanıltabilirsiniz. Diğer insanlardan alacağınız bildirimler ve kendinizle yapacağınız muhakemelerde hayalperest davranmamalısınız.

Perşembe günü riskli işlerden kaçınmalısınız. Ev ve aile ilişkileri anlamında perşembe ve cuma günleri çok güzel geçebilir. Sevdiğiniz insanlarla bağlantılarınızı kuvvetlendireceksiniz. Evinizle ilgili girişimleriniz varsa bu dönemde bunları başlatmak güzel olacak. Güzel bir hafta diliyorum.

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