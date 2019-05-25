HABER /  GÜNCEL

Eski eşini ağzını bantladıktan sonra öldüren adam yakalandı

Eski eşini ağzını bantladıktan sonra öldüren adam yakalandı

İstanbul'da cani adam, barıştığı eski eşini yatak odasında ağzını bantladıktan sonra boğarak öldürdü. Eski eşini öldürdüğü odanın duvarına "Bunu siz istediğiniz" yazan cani adam, küçük kağıtlara da "Çocuklarıma hakkımı helal ediyorum. Onlar da haklarını bana helal etsinler" dedi.

İstanbul Fatih'te Tuncay Tezcan barıştığı eski eşini uyurken ağzını bantladıktan sonra boğazını sıkarak öldürdü. Tuncay Tezcan'ın eski eşini öldürdüğü odanın duvarına "Bunu siz istediniz" yazdığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, 7 yıl önce boşanan Ayşe Özlem Bağdemir ve Tuncay Tezcan çifti 10 ay önce barışarak Fatih Mevlanakapı Mahallesi'nde iki çocuklarıyla birlikte yaşamaya başladı. Aynı kırtasiyede çalışan ikili arasında tekrar anlaşmazlık çıktı.

Ağzını ve boğazını bantlayarak boğdu

Gece saatlerinde 49 yaşındaki Tuncay Tezcan, 45 yaşındaki Ayşe Özlem Bağdemir uyurken ağzını bantladıktan sonra boğazını sıkarak öldürdü. Tuncay Tezcan cinayeti oğluna söyledikten sonra evden pijamalarıyla kaçtı. Çiftin 18 yaşındaki oğlu ve 10 yaşındaki kızları, babalarının annelerinin öldürüldüğünü, kendisinin de evde bulunan çok sayıda ilacı içerek ölmek istediğini söylediğini belirterek durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis annesini takip etti

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Tuncay Tezcan'ı yakalamak için çalışma başlattı. Polis, elinde bir poşetle evden çıkan Tuncay Tezcan'ın annesini takibe aldı. Kadın, Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı'nda oğlu ile buluştu. Bunun üzerine harekete geçen polis, bacağı da kırık olan Tuncay Tezcan'ı yakaladı.

Bacağının nasıl kırdığının bile farkında değil

Polis ekipleri Tezcan'ın yaklaşık 24 saattir mezarlıkta yattığını bilincinin kapalı olduğunu ve bacağının nasıl kırıldığını bile bilmeyecek kadar ilaç içtiğini tespit etti. Tezcan, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eşini öldürdüğü odanın duvarına 'bunu siz istediniz' yazdı

Bu arada Tuncay Tezcan'ın evden kaçmadan önce eski eşini öldürdüğü odanın duvarına 'Bunu siz istediniz' yazdığı öğrenildi. Tezcan'ın küçük kağıtlara da 'Çocuklarıma hakkımı helal ediyorum. Onlar da haklarını bana helal etsinler', 'Bunu bana siz yaptınız', 'Yaşananların bütün sorumlusu o' yazılı notlar bıraktığı da belirlendi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Komünist Başkan Maçoğlu'nda kendi partisi TKP'den de tepki geldi
Komünist Başkan Maçoğlu'nda kendi partisi TKP'den de tepki geldi
Sümela Manastırı ziyarete açıldı gizli geçit detayı
Sümela Manastırı ziyarete açıldı gizli geçit detayı
İşte Melih Gökçek'e tahsis edilen o araçlar! Belediye garajına çekildiler
İşte Melih Gökçek'e tahsis edilen o araçlar! Belediye garajına çekildiler
Midesinden kapı kilidi, kaşık, tornavida, diş fırçası ve bıçak çıktı
Midesinden kapı kilidi, kaşık, tornavida, diş fırçası ve bıçak çıktı
160 TL için tecavüz etti iddiası! Halı yıkamacıdan akılalmaz savunma
160 TL için tecavüz etti iddiası! Halı yıkamacıdan akılalmaz savunma
Arda Turan dönüyor mu? Abdurrahim Albayrak'tan bomba açıklamalar
Arda Turan dönüyor mu? Abdurrahim Albayrak'tan bomba açıklamalar
ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan İBB'nin Yenikapı Etkinlik Alanı'nı ziyaret etti
Erdoğan İBB'nin Yenikapı Etkinlik Alanı'nı ziyaret etti
Meksika’da askeri helikopter düştü: 6 ölü
Meksika’da askeri helikopter düştü: 6 ölü
3. havalimanı otobüs saatleri ve seferleri nerelere gidiyor?
3. havalimanı otobüs saatleri ve seferleri nerelere gidiyor?
Hak-İş Bolu'dan Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne yürümeyi planlıyor
Hak-İş Bolu'dan Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne yürümeyi planlıyor
Necip Fazıl vefatının 36. yılında kabri başında anıldı
Necip Fazıl vefatının 36. yılında kabri başında anıldı
Payitaht Abdülhamid 87. bölüm 2. fragmanı
Payitaht Abdülhamid 87. bölüm 2. fragmanı
Melih Gökçek'ten 1 milyonluk cip iddialarına yanıt!
Melih Gökçek'ten 1 milyonluk cip iddialarına yanıt!
Arka Sokaklar 519. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 519. bölüm fragmanı
Yorumlar