HABER /  GÜNCEL

Akrep Burcu Hande Kazanova 27 Mayıs-2 Haziran perşembe ve cuma keyifleneceksiniz

Akrep Burcu Hande Kazanova 27 Mayıs-2 Haziran perşembe ve cuma keyifleneceksiniz

27 Mayıs-2 Haziran haftasında Akrep burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova Akrep burcunu sizler için yorumladı.Parasal konularda yanılgılara meyilli olacaksınız. Sevdiğiniz insan maddi konularda kafanızı karıştırabilir.

Sizin için aşk ve keyif dolu haftalardan bir tanesi başlıyor sevgili Akrep ve yükselen Akrep’ler. Çarşamba ve perşembe günleri iş hayatınıza kanalize olacaksınız.

Pazartesi ve salı günü size daha fazla keyif veren konu ve olaylar ön planda olacak. Parasal konularda harekete geçmek ya da kafanızdaki bir planı uygulamak isteyebilirsiniz ama yakın çevrenizdeki insanlardan düşündüğünüz destekleri almakta zorlanabilirsiniz.

Perşembe günü önemli olacak. Parasal konularda dikkatli olmakta fayda var. Risk içeren işlerden uzak durmalısınız. Parasal konularda yanılgılara meyilli olacaksınız. Sevdiğiniz insan maddi konularda kafanızı karıştırabilir.

İlişkiler konusunda bu hafta çok şanslı olacaksınız. Güzel ve kalıcı ilişkilerin devrede olacağını söyleyebiliriz. Perşembe ve cuma günleri bu anlamda yüzünüzü güldürecek. Güzel bir hafta diliyorum.

SON DAKİKA HABERLERİ
Eski eşini ağzını bantladıktan sonra öldüren adam yakalandı
Eski eşini ağzını bantladıktan sonra öldüren adam yakalandı
Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin iftarına katıldı
Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin iftarına katıldı
İngilizlerin çoğunluğu ülkenin krizde olduğunu düşünüyor
İngilizlerin çoğunluğu ülkenin krizde olduğunu düşünüyor
Süleyman Özışık'tan YSK kararı tartışmalarına muhteşem cevap
Süleyman Özışık'tan YSK kararı tartışmalarına muhteşem cevap
Türkiye'den yeni Çin hamlesi! Yürürlüğe girdi
Türkiye'den yeni Çin hamlesi! Yürürlüğe girdi
PKK'nın kirli yüzü, kadın teröristin not defterinde
PKK'nın kirli yüzü, kadın teröristin not defterinde
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray, Fatih Terim ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı
Galatasaray, Fatih Terim ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı
Erdoğan onlara sitem etti: Bu tutumları bizi üzmüştür
Erdoğan onlara sitem etti: Bu tutumları bizi üzmüştür
İVME Finansman Paketi, üreticimize can suyu olacak
İVME Finansman Paketi, üreticimize can suyu olacak
Hayal kırıklıkları devrede Terazi Burcu Hande Kazanova 27 Mayıs-2 Haziran 2019
Hayal kırıklıkları devrede Terazi Burcu Hande Kazanova 27 Mayıs-2 Haziran 2019
Bakan Selçuk: Yeni ortaöğretim modelinde eleştirileri dikkate alacağız
Bakan Selçuk: Yeni ortaöğretim modelinde eleştirileri dikkate alacağız
Ramazan bayramı öncesi evde bakım maaşları yatacak mı?
Ramazan bayramı öncesi evde bakım maaşları yatacak mı?
Altın Palmiye'nin sahibi belli oldu
Altın Palmiye'nin sahibi belli oldu
Payitaht Abdülhamid 88. bölüm fragmanı sezon finali
Payitaht Abdülhamid 88. bölüm fragmanı sezon finali
Yorumlar