Akrep Burcu Hande Kazanova 27 Mayıs-2 Haziran perşembe ve cuma keyifleneceksiniz

27 Mayıs-2 Haziran haftasında Akrep burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova Akrep burcunu sizler için yorumladı.Parasal konularda yanılgılara meyilli olacaksınız. Sevdiğiniz insan maddi konularda kafanızı karıştırabilir.

Sizin için aşk ve keyif dolu haftalardan bir tanesi başlıyor sevgili Akrep ve yükselen Akrep’ler. Çarşamba ve perşembe günleri iş hayatınıza kanalize olacaksınız.

Pazartesi ve salı günü size daha fazla keyif veren konu ve olaylar ön planda olacak. Parasal konularda harekete geçmek ya da kafanızdaki bir planı uygulamak isteyebilirsiniz ama yakın çevrenizdeki insanlardan düşündüğünüz destekleri almakta zorlanabilirsiniz.

Perşembe günü önemli olacak. Parasal konularda dikkatli olmakta fayda var. Risk içeren işlerden uzak durmalısınız. Parasal konularda yanılgılara meyilli olacaksınız. Sevdiğiniz insan maddi konularda kafanızı karıştırabilir.

İlişkiler konusunda bu hafta çok şanslı olacaksınız. Güzel ve kalıcı ilişkilerin devrede olacağını söyleyebiliriz. Perşembe ve cuma günleri bu anlamda yüzünüzü güldürecek. Güzel bir hafta diliyorum.