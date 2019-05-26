HABER /  POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin iftarına katıldı

Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin iftarına katıldı

CHP İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin düzenlediği iftara katıldı. AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım ise iftara katılamayacağını telgrafla bildirdi.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği iftara Millet İttifakı'nın İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Yıldırım, telgraf yolladı
İmamoğlu, Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Necdet Gökçınar ve Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'yla yan yana otururken; masada Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı görüldü. Binali Yıldırım iftara katılamayacağını telgrafla bildirdi.

İmamoğlu'nun iftar programından sonra Esenler Cumhuriyet Meydanı'nda halkla buluşacağı belirtildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İngilizlerin çoğunluğu ülkenin krizde olduğunu düşünüyor
İngilizlerin çoğunluğu ülkenin krizde olduğunu düşünüyor
Süleyman Özışık'tan YSK kararı tartışmalarına muhteşem cevap
Süleyman Özışık'tan YSK kararı tartışmalarına muhteşem cevap
Türkiye'den yeni Çin hamlesi! Yürürlüğe girdi
Türkiye'den yeni Çin hamlesi! Yürürlüğe girdi
PKK'nın kirli yüzü, kadın teröristin not defterinde
PKK'nın kirli yüzü, kadın teröristin not defterinde
Galatasaray, Fatih Terim ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı
Galatasaray, Fatih Terim ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı
Erdoğan onlara sitem etti: Bu tutumları bizi üzmüştür
Erdoğan onlara sitem etti: Bu tutumları bizi üzmüştür
ÖNCEKİ HABERLER
Hayal kırıklıkları devrede Terazi Burcu Hande Kazanova 27 Mayıs-2 Haziran 2019
Hayal kırıklıkları devrede Terazi Burcu Hande Kazanova 27 Mayıs-2 Haziran 2019
Bakan Selçuk: Yeni ortaöğretim modelinde eleştirileri dikkate alacağız
Bakan Selçuk: Yeni ortaöğretim modelinde eleştirileri dikkate alacağız
Kadın 64. bölüm fragmanı sezon finali
Kadın 64. bölüm fragmanı sezon finali
Altın Palmiye'nin sahibi belli oldu
Altın Palmiye'nin sahibi belli oldu
Bakan Soylu: Yapılan hilelere itirazımız oldu
Bakan Soylu: Yapılan hilelere itirazımız oldu
MHRS hastane randevu alma nasıl olur e devlet ile giriş
MHRS hastane randevu alma nasıl olur e devlet ile giriş
Galatasaraylı İsmail Çipe, ilahiyle sahneye çıktı
Galatasaraylı İsmail Çipe, ilahiyle sahneye çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ALibeyköy Cami açılışında açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan ALibeyköy Cami açılışında açıklamalar
Yorumlar