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Oğlak Burcu Hande Kazanova 27 Mayıs-2 Haziran 2019 iletişimsel konular hızlı

Oğlak Burcu Hande Kazanova 27 Mayıs-2 Haziran 2019 iletişimsel konular hızlı

27 Mayıs- 2 Haziran 2019 haftasında Oğlak burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova Oğlak burcunu sizler için yorumladı.Özelikle perşembe ve cuma günü bir taraftan seçenekler karşınıza gelirken diğer taraftan hayal kırıklıkları gibi etkilere karşı da dikkatli olmalısınız.

İletişimsel konular hız kazanıyor ve bu hafta başında önemli konu ve olaylarla uğraşmak istemeyebilirsiniz sevgili Oğlak’lar. Yakın çevrenizle beraber yapacağınız işlerinizi organize etmek sizi daha programlı kılabilir.

Perşembe günü önemli olacak. İş hayatınızda bazı konuşmalar canınızı sıkabilir. Beklenmedik bir etkiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. İş hayatınızda önemli beklentilerinizin olduğu bir dönem olacak.

Özelikle perşembe ve cuma günü bir taraftan seçenekler karşınıza gelirken diğer taraftan hayal kırıklıkları gibi etkilere karşı da dikkatli olmalısınız. Perşembe ve cuma aynı zamanda ilişkiler açısından desteklendiğiniz günler olacak.

Sevdiğiniz insanla birlikte vakit harcamaktan ve güzel planlar yapmaktan mutluluk duyacaksınız. Bu günleri ilişkiler anlamında iyi değerlendirmelisiniz. İş konularında ise gözünüzü dört açmalısınız. Güzel bir hafta diliyorum.

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