Ailevi konular ön planda Yay Burcu Hande Kazanova 27 Mayıs-2 Haziran 2019

İş bağlantıları ve sağlam iş ilişkileri anlamında şanslı haftalardan bir tanesi olacak. Astroloji uzmanı Hande Kazanova Yay burcunu sizler için yorumladı.27 Mayıs-2 Haziran haftasında Yay burcunu neler bekliyor?

Ailevi konuların ön plana çıktığı bir hafta başlıyor sevgili Yay ve yükselen Yay’lar. Pazartesi ve salı dış ortamlarda işleriniz varsa onları bir an önce bitirerek vaktinizi evinize harcayacaksınız.

Çarşamba ve perşembe günleri daha eğlenceli konu ve olaylar ön plana çıkacak. İkili ilişkiler ve özel hayatınızdaki konuşmalara dikkat etmeniz gerekecek. Sevdiğiniz insana karşı tutamayacağınız sözler altına girmemelisiniz.

Aynı zamanda abartma riskine karşı dikkatli olmalısınız. Diğer taraftan bazı konuşmalar ve belirsizlikler üzerinizde hayal kırıklığı yaratabilir. Önemli emlak işleri, anlaşma ve ortaklıklar için bu hafta perşembe günü pek uygun değil.

Diğer taraftan iş bağlantıları ve sağlam iş ilişkileri anlamında şanslı haftalardan bir tanesi olacak. Perşembe ve cuma günü istediğiniz parasal sonuçları elde edecek, iş hayatınızda istediğiniz şartları sağlayacaksınız. Güzel bir hafta olsun.