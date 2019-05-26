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Ev ve aile önemli Balık Burcu Hande Kazanova 27 Mayıs 2019-2 Haziran 2019

Ev ve aile önemli Balık Burcu Hande Kazanova 27 Mayıs 2019-2 Haziran 2019

27 Mayıs- 2 Haziran haftasında Balık burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova Balık burcunu sizler için yorumladı. Cuma günü yakın çevrenizle olan bağlantılarınızda güzel sonuçlar elde edeceğiniz bir gün olacak.

Haftaya kendi istek ve beklentilerinize odaklanarak başlayacaksınız sevgili Balık ve yükselen Balık’lar. Ev, aile ve yuvanızla ilgili konular bu hafta önem kazanıyor. Kariyerinizde güzel açılımlar söz konusu olacak.

Cuma günü karşınıza değişik seçenekler ve fırsatlar gelebilir. Önemli kararlar alırken ve bunları ailenize aktarırken abartılı davranmayın. Aldatıcı etkiler devrede olacak.

Bazı konularda kafanızın karışık olması ve net düşünmüyor olmanızdan kaynaklı olarak kendinizi yanıltma ihtimalinize karşı dikkatli olun. Ailevi ortamlarda hayal kırıklıkları devrede olabilir.

Perşembe ve cuma günleri önemli olacak. Cuma günü yakın çevrenizle olan bağlantılarınızda güzel sonuçlar elde edeceğiniz bir gün olacak. Sosyal çevrenizdeki insanlarla anlaşmalarınız kuvvetli olacak. Güzel ve kalıcı bir iş ilişkisi devrede olabilir. Güzel bir hafta diliyorum.

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