Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme
Spor Toto Süper Lig'de 22. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye gönderme yaptı.
Galatasaray Kulübü, "ağalama" emojili tişört satışa sunarak rakibi Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.
Süper Lig'in 28. haftasında Ülker Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından sarı-kırmızılı kulübün yöneticileri hakem kararlarına tepki göstermiş, bunun üzerine Fenerbahçe Kulübünün sosyal medyadaki hesaplarından "ağlama" emojisi paylaşılmıştı.
Galatasaray'ın 22. şampiyonluk kutlamasının başladığı sırada GS Store'dan yapılan açıklamada, "ağlama" emojisinin yer aldığı tişörtlerin satışa sunulduğu bildirildi.
😭 #Aglama Tişörtleri şu an Aslantepe GSStore’da Satışta! 😉 pic.twitter.com/d966NiiCHn— GSSTORE (@GSStore) 25 Mayıs 2019