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İspanya Kral Kupası'nın sahibi belli oldu

Anadolu Ajansı
İspanya Kral Kupası'nın sahibi belli oldu

İspanya futbol Kral Kupası'nı, finalde Barcelona'yı 2-1 yenen Valencia kazandı.

Lig şampiyonu Barcelona ile sezonu 4. sırada tamamlayan Valencia'yı karşı karşıya getiren final maçında Valencia'nın galibiyet golleri ilk yarıda geldi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Barcelona'nın ataklarını önleyen Valencia, uzun toplarla ve kontrataklarla gol aradı.  Maçta ilk önemli pozisyon 5. dakikada yaşanırken, Valencia'dan Rodrigo Moreno'nun şutunda Barcelona'nın defans oyuncusu Gerard Pique kale çizgisi üzerinde müdahale ederek topun ağlara gitmesini engelledi.

Valencia 22. dakikada Kevin Gameiro ile 1-0 öne geçerken, 33. dakikada Rodrigo farkı ikiye çıkaran golü attı ve ilk yarıyı Barcelona 2-0 geride kapattı.

İkinci yarı ataklarını artıran ve rakibini kendi sahasından çıkartmayan Barcelona, aradığı golü 73. dakikada yıldız futbolcusu Lionel Messi ile buldu. Maçın hakemi Unidano Mallenco, Sevilya'daki sıcak havadan dolayı 75. dakikada futbolcuların su içmesi için oyunu 2 dakikalığına durdurdu.

İlerleyen dakikalarda Katalan takımın ataklarını önlemeyi başaran Valencia, karşılaşmayı 2-1 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Valencia kupayı, karşılaşmayı Benito Villamarin Stadı'nda izleyen İspanya Kralı 6. Felipe'nin elinden aldı. 

Bu arada Barcelona'da sakatlıkları olan Luis Suarez, Ousmane Dembele ve kaleci Marc-Andre Ter Stegen kadroda yer almadı.

Kral Kupası'nın son şampiyonu olan ve 30 kez ile bu kupayı en çok kazanan takım olan Barcelona, son 4 yıldır bu kupayı kazanma başarısı göstermişti. Barcelona kupayı kazanması halinde 5. kez art arda Kral Kupası'nı kazanan İspanya'daki ilk takım olarak bir rekor kıracaktı.

Kral Kupası'nı 11 yıl aradan sonra kazanan Valencia ise tarihinde 8. kez bu kupayı kaldırdı.

Öte yandan maç için Sevilya'ya gelen Barcelona'nın "boixos nois" adlı fanatik taraftar grubundan 23 kişinin kentte çıkardıkları olaylardan dolayı polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

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