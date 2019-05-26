Bakanı Ruhsar Pekcan duyurdu! TIR kuyruklarını azaltacak takip sistemi geliyor
Anadolu Ajansı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ''Gümrük kapılarında TIR kuyruklarını azaltacak, gümrük idarelerimizin TIR'ları anlık sorgulayabilecekleri, Transit Araç Takip Programı 28 Mayıs itibarıyla hizmete girecek'' dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gümrük kapılarında TIR kuyruklarının azaltılmasını sağlayacak yeni sistemin devreye gireceğini söyledi.
Bakan Pekcan şöyle konuştu:
''Gümrük kapılarında TIR kuyruklarını azaltacak, gümrük idarelerimizin TIR'ları anlık sorgulayabilecekleri, Transit Araç Takip Programı 28 Mayıs itibarıyla hizmete girecek.
Yeni sistem ile gümrük idareleri kendisine sevkli araçlara ilişkin bilgilere, araçlar gümrük idaresine gelmeden önce ulaşabilecek.
Etkin risk analiziyle kaçakçılığa karışması muhtemel araçlara daha erken müdahale edilebilecek.''